أسامة بشاي: طرح مشروعات المياه سيفتح آفاق استثمارية واعدة أمام الشركات المحلية والأجنبية

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فريق دوت الخليج _ قال المهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن، إن الدولة مستمرة في إقامة مشروعات عملاقة بالبنية التحتية واللوجيستيات، وهي تمثل فرصة واعدة لشركات المقاولات، مشيرا إلى أن شركة أوراسكوم كونستراكشن تستثمر في قطاع البنية التحتية، إلى جانب عملها في قطاع المقاولات.
وأضاف خلال مشاركته بالجلسة الأولى بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث والتي ركزت على فرص نمو الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، أن المشكلة ليست في الفرص بقطاع البنية التحتية، وإنما تكرارها خاصة وأن هناك شركات قادرة على إقامة العديد من المشروعات، حيث تعمل تلك الشركات على دراسة الفرص المتاحة والبحث عن مشروعات كل 6 أشهر للدخول إليها، وذلك مع وجود تحالفات تسهل تلك المهمة.
وأوضح أن الدولة تعمل على طرح مشروع أو إثنين كل فترة طويلة ما يتطلب ضرورة تسريع وتيرة طرح المشروعات، مشيرا إلى أن هناك أحاديث كثيرة حول طرح مشروعات بالمياه ومعالجتها وتحليتها وهناك خبرات كبيرة في مصر تمتلكها الشركات بذلك المجال، كما أن التمويلات الخاصة بها متاحة، وما ينقص حاليا هو طرح تلك المشروعات أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تلك المشروعات ستكون بوابة استثمارية كبيرة ليس فقط للشركات المحلية، وإنما أيضا للشركات الأجنبية المتخصصة في ذلك المجال، ما سيساعد أيضا على نقل التكنولوجيا.
وأوضح بشاي أن أحد العقبات التي تواجه الاستثمار بمصر ارتفاع تكاليف الخدمات مقارنة بدول العالم، وخاصة أسعار الأراضي والكهرباء وتكلفة المرافق، لافتا إلى أن الشركات التابعة لأوراسكوم والتي تستمثر في قطاع السماد عملت في أمريكا، وأسعار الأراضي المرفقة هناك أقل من سعر الأرض غير المرفقة في مصر، والضرائب لا تتجاوز 30%.
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