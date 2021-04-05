قادة الأعمال يستعرضون فرص نمو الاستثمار المحلي والأجنبي بالاستفادة من المشروعات القومية والمبادرات

فريق دوت الخليج _ ركزت الجلسة الأولى بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث على فرص نمو الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، حيث ناقشت الجلسة فرص القطاع الخاص في الاستفادة من عدد من المشروعات والمبادرات الكبيرة التي طرحتها الحكومة خاصة خلال جائحة كورونا، ومنها مبادرات إحلال السيارات وتطوير الريف المصري واستثمارات البنية التحتية وتحلية المياه والزراعة.

شارك في الجلسة كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وشريف الخولي الشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتيس للاستثمار المباشر، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وأسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصري.

وبسؤال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، حول ما إذا كان للصندوق خطة فعلية للاستثمار المباشر للصندوق في البورصة مع التوجهات الحكومية لإنعاش السوق، نفى سليمان، وجود أي خطة فعلية حالياً للاستثمار المباشر في البورصة المصرية.

أيمن سليمان: البورصة بحاجة لأوراق مالية جديدة.. ولا توجد خطة للاستثمار المباشر بسوق المال

وأوضح سليمان أن الغرض القائم عليه الصندوق هو جذب رؤوس أموال القطاع الخاص، والعمل على خلق فرص جديدة للمستثمرين.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن البورصة تحتاج إلى أوراق مالية جديدة وشركات تطرح بصورة أولية وبقطاعات جديدة، وأن الصندوق قد يكون جزء من استثمار بعض الشركات في البورصة ولكنه لا يستهدفها بشكل مباشر.

وكشف سليمان، عن عزم صندوق مصر السيادي زيادة رأسماله المرخص به من ملياري جنيه إلى 200 مليار جنيه، على أن يصل مستقبلا إلى تريليون جنيه عبر توسيع قاعدة الأصول التي يديرها لصالح الدولة.

وقال سليمان، إن الصندوق يقوم بإدارة بعض استثماراته بشكل مباشر منها الاستثمار العقاري، وهو إعادة الأصول الغير مستغلة وتنمية النشاط السياحي.

أسامة بشاي: مشروعات تحلية المياه تمثل فرصا واعدة أمام الشركات المحلية والأجنبية

ومن جانبه قال المهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن، إن الدولة مستمرة في إقامة مشروعات علاقة بالبنية التحتية واللوجيستيات، وهي تمثل فرصة واعدة لشركات المقاولات، مشيرا إلى أن شركة أوراسكوم كونستراكشن تستثمر في قطاع البنية التحتية، إلى جانب عملها في قطاع المقاولات.

وأضاف أن المشكلة ليست في الفرص بقطاع البنية التحتية، وإنما تكرارها خاصة وأن هناك شركات قادرة على إقامة العديد من المشروعات، حيث تعمل تلك الشركات على دراسة الفرص المتاحة والبحث عن مشروعات كل 6 أشهر للدخول إليها، وذلك مع وجود تحالفات تسهل تلك المهمة.

وأوضح أن الدولة تعمل على طرح مشروع أو إثنين كل فترة طويلة ما يتطلب ضرورة تسريع وتيرة طرح المشروعات، مشيرا إلى أن هناك أحاديث كثيرة حول طرح مشروعات بالمياه ومعالجتها وتحليتها وهناك خبرات كبيرة في مصر تمتلكها الشركات بذلك المجال، كما أن التمويلات الخاصة بها متاحة، وما ينقص حاليا هو طرح تلك المشروعات أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تلك المشروعات ستكون بوابة استثمارية كبيرة ليس فقط للشركات المحلية، وإنما أيضا للشركات الأجنبية المتخصصة في ذلك المجال، ما سيساعد أيضا على نقل التكنولوجيا.

وأوضح أن تكاليف الخدمات في مصر مرتفعة جدا مقارنة بدول العالم، وخاصة أسعار الأراضي والكهرباء وتكلفة الترفيق مرتفعة، لافتا إلى أن الشركات التباعة لأوراسكوم والتي تستمثر في قطاع السماد عملت في أمريكا، وأسعار الأراضي المرفقة هناك أقل من سعر الأرض غير المرفقة في مصر، والضرائب لا تتجاوز 30%.

شريف الخولي: فرص واعدة بقطاعي التعليم والصحة

وقال الدكتور شريف الخولي، الشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتيس للاستثمار المباشر، إن مصر تقدم فرصا واعدة جدا في العديد من القطاعات لاسيما التعليم والرعاية الصحية.

وأضاف الخولي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “فرص لنمو الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي أيضا” بمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن أسرع طريق لتطوير القطاع الصحي في مصر، يتمثل في رفع كفاءة المؤسسات العلاجية بإتاحة تشغيلها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

وأشار الخولي إلى الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، ليس على مستوى زيادة القدرات فقط، ولكن من ناحية تنويع المصادر أيضا، والي فتحت بابا للاستثمار وتواجد القطاع الخاص في تلك المشروعات، منوها بإمكانية اتاحة دور أكبر للصندوق السيادي للمشاركة في تلك المشروعات.

ونبه، الخولي بأن أكبر المشكلات التي تعترض الاستثمار المباشر في مصر تغيير القواعد المنظمة للأنشطة من فترة لأخرى ما يثير تخوفات المستثمرين باستمرار.

وأضاف الخولي: اليوم، هناك احتياج كبير لتطوير التعليم العالي خارج نطاق القاهرة الكبرى وإتاحة الفرصة لتواجد الجامعات الخاصة لاسيما في محافظات الصعيد والدلتا.. ولكن ظهرت قرارات جديدة تحظر الدخول في هذا القطاع دون الحصول على موافقة مسبقة لإتمام أي صفقة، ما أثار مخاوف المستثمرين مجددا عن دخول قطاع واعد.

أحمد السويدي: مصر لازالت أفضل دول العالم في الاستثمار.. وبعض الضرائب بحاجة لإعادة النظر

وقال أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إلكتريك، إن المجموعة تُصدر حاليا أكثر من نصف إنتاجها، إلى دول أوروبا والخليج.

وأضاف السويدي، أن مصر ما زالت أفضل دول العالم في الاستثمار، وهو ما يبدو واضحًا خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد رئيس مجموعة السويدي إلكتريك، على أهمية ما يجرى حاليًا من قبل الدولة في أعمال تجهيز وبنية تحتية والتي ساهمت في دفع العديد من الأنشطة الاقتصادية وتطوير الأعمال.

وطالب السويدي، بضرورة إعادة النظر في بعض أنواع الضرائب المفروضة حاليا، لاسيما وأن الضرائب تعد من أهم وأكبر المشكلات التي تعترض المستثمرين في السوق المصري، مؤكدا أنه لا يختلف على فكرة الضريبة في حد ذاتها.

وأوضح رئيس مجموعة السويدي إلكتريك، أن هناك مثلاً ضريبة بواقع 2.5 في الألف، وضريبة أخرى خاصة بربحية النشاط في حدود 22.5%، وأيضًا الضريبة المركبة، مشيرا إلى تحصيل بعض الضرائب قبل توزيعات الأرباح، “ما يعرض الشركة لمشكلة ازدواج ضريبي” على حد قوله.

رئيس المجموعة المالية هيرميس: عزوف الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة وراء الأداء الباهت للبورصة المصرية

وبسؤال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، حول سبب الأداء الباهت للبورصة المصرية مؤخرا، فسر الأمر بعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة، في السوق متأثرين بتداعيات جائحة كورونا، مؤكدا حاجة البورصة لطروحات كبيرة.

وأضاف أن أسعار الأسهم في البورصة المصرية متدنية بالنسبة لأسعار الأسهم في أسواق المال بالمنطقة، مشيرا إلى أن المجموعة المالية هيرميس القابضة تتداول حاليًا عند 6.3 مضاعف ربحية وهو أقل مضاعف في الأسواق العربية.

وأوضح عوض في رده على سؤال لهاني توفيق الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية، ومدير الجلسة الأولى بعنوان “فرص لنمو الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي أيضا” بمؤتمر “استثمار التعافي” السنوي الثالث لجريدة “دوت الخليج”، حول سبب تدني عدد المتعاملين النشطين وتراجع الشركات المقيدة رغم تذليل التحديات كالحوافز الضريبية وتكلفة التداول، أن صعوبة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية دفعت وزارة المالية بالاجتماع مع شريحة من المتعاملين لبحث حلول وسط لتذليل ذلك التحدي والمساعدة في تنشيط التداول في البورصة وانتهي بتأجيل الضريبة 3 سنوات واستبدالها بضريبة دمغة مع تراجع تكلفة التداول.

وعقب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على التوجه الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتنشيط البورصة المصرية، وحديث وزارة التخطيط عن طرح مرتقب لإحدى الشركات الحكومية، قائلا إن الدور الأساسي لهيرميس القابضة يتمثل في ترويج الاستثمار في مصر، مستندة إلى تواجدها في 12 دولة بالخارج.

وكشف عوض، عن الاهتمام المتزايد من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين بجانب صناديق الرياض وأبوظبي السيادية بفرص الاستثمار في مصر، بالنظر لحجم السوق المصري وتعداده السكاني الذي وضعه في صدارة الأسواق الواعدة في المنطقة.

وانتقل مدير الجلسة، إلى سؤال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن مدى تأثر البنك بتداعيات كورونا، ودوره في المشروعات الجديدة سواء بالتمويل أو المساهمة في رؤوس الأموال.

وأجاب أبو الفتوح، بأن القطاع المصرفي متواجد بشكل قوي ليس فقط على مستوى قطاع واحد إنما على صعيد كافة القطاعات الكبري، كما سجلت مؤشرات أداء البنك الأهلي نموا.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي، أن محفظة القروض زادت بنحو 100 مليار جنيه خلال شهر لتصل إلى 950 مليار جنيه مصري حاليا، وان البنك على مشارف الوصول إلى أول تريليون جنيه رصيد قائم لمحفظة التمويل خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك بلغ نحو 90 مليار جنيه، وأن محفظة قطاع التجزئة وصلت إلى 230 مليار جنيه، فيما وصلت ودائع البنك الأهلي إلى تريليوني جنيه.

ولفت أبوالفتوح، إلى انخفاض متوسط معدل توظيف الودائع للقطاع الصرفي عنه في العديد من البلدان المجاورة، والذي بلغ 50% لدى البنك الأهلي.

وأضاف أبوالفتوح، أن تدني معدل التوظيف لايساعد على الربحية، وأن البنك الأهلي يرى فرصا كبيرة للوصول به إلى 75% خلال الفترة المقبلة بدعم من السيولة الوفيرة.

وذكر أبو الفتوح، أن بعض القطاعات مثل الأسمنت والسيراميك والحديد كانت متعطلة، ولكن لا يوجد أي تعثر في تلك القطاعات على الرغم من الظروف التي تعاني منها، منوها ببوادر تعاف لتلك القطاعات خلال العام الجاري.

وقال أبوالفتوح، إن كل المؤشرات تتجه لعدم تنفيذ الإغلاق الكلي في مصر مجددا، وأن عدم تنفيذ الغلق الكامل خلال الفترة الماضية “كان حكيما لعدم قدرتنا على احتمال تكلفة الغلق مجددا”.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي: “ما رأيناه أمس في موكب المومياوات الملكية يبشر بقرب عودة قطاعي السياحة والطيران بشكل إيجابي.