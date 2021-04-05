مال وأعمال

بنك مصر يوقع اتفاقية تمويل مع جايكا ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية

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وقعت هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC) وبنك مصر، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.

ويهدف التمويل إلى زيادة قدرات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على قيادة النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل، وتتضمن الاتفاقية أيضا التركيز علي دعم المشروعات المملوكة للنساء في مصر.

وبحسب بيان صادر عن بنك مصر، من المتوقع أن يسهم هذا التمويل في تحقيق مبادرة “تحدي 2x للبلدان الصناعية السبعة: التمويل الموجه للمرأة”، التي أطلقتها المؤسسات المالية للتنمية خلال قمة قادة مجموعة البلدان السبعة عام 2018.

وتمثل هذه الاتفاقية التعاون الأول لهيئة جايكا في مجال تمويل استثمارات القطاع الخاص في مصر، وتبلغ محفظة التعاون الحالية لجايكا مع الحكومة المصرية حوالي 3 مليارات دولار، في صورة تمويل حكومي.

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وقال أومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، إن برنامج تمويل القطاع الخاص في مصر من خلال الشراكة مع مؤسسة سوميتومو وبنك مصر، تجسد قصة نجاح لتشجيع تدفق مزيد من تمويل جايكا للقطاع الخاص في مصر.

ومن جانبه، رحب السفير نوكي ماساكي بالاتفاق الذي تحقق من خلال التعاون الجديد بين بنك مصر ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية والجايكا، والذي ستستفيد منه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر بما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية.

وأكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن الاتفاقية تهدف لدعم الاقتصاد القومي من خلال توفير التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مختلف الأنشطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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