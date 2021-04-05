البنك المركزي المصري يوقع اتفاقا مع وزارة التموين لتمويل تطوير المخابز

وقع البنك المركزي المصري المصري، بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تقديم تمويلا ميسرا لأصحاب المخابز لمساعدتهم على التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار كمصدر للطاقة.

وذكر المركزي في بيان، أن البروتوكول يستفيد منه أكثر من 28 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز التي تسعى للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي.

ويتيح البروتوكول الاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص، وذلك لرفع كفاءتها وتطوير أنشطتها عن طريق تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية، وأيضا إحلال وتجديد الآلات والمعدات القائمة بالمخابز،وذلك بالتنسيق بين البنوك ومكاتب التموين المنتشرة في كافة المحافظات التي ستتولى عرض عمليات التمويل المتاحة لأصحاب المخابز التابعين لكل مكتب على حدة.

وأكد المركزي، أن التعاون مع وزارة التموين يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة خاصة في ظل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وذلك بما يتوافق مع التوجهات العالمية للتوسع في الاقتصاد الأخضر، بالإضافة لتعزيز الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرقمي كما يأتي أيضا في إطار التنسيق بين البنك المركزي المصري المصري والحكومة ودعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير صناعة المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بصوره أفضل.