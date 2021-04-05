شريف الجبلي: الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والتعدين أهم القطاعات الاستثمارية بإفريقيا

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فريق دوت الخليج _ قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن إفريقيا هي الحل الوحيد للتوسع في التصدير والاستثمار، وذلك بالاستناد إلى العديد من المحاور يأتي في مقدمتها الاتفاقيات التجارية وخاصة اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة والتي تشمل سلع وخدمات، وتم تفعيلها العام الجاري والتس تتضمن نحو 55 دولة.
وأضاف في كلمته بالجلسة الثالثة ضمن أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث، والتي تأتي تحت عنوان خطط الشركات العابرة للحدود، أن هناك 5 دول نجحت في حجز مكانة لها بالسوق الإفريقية تتمثل في مصر وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، وهناك مساعي كبيرة لتكون مصر قاعدة في ظل امتلاكها القوى البشرية والبنية التحتية والموقع المتميز.
وأوضح أن الشركات المصرية تحتاج إلى خطة تسويقية جيدة، خاصة وأن صادراتنا لإفريقيا تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار فقط، وتلك القيمة يمكن الوصول بها إلى 70 مليار دولار، في ظل وجود فرص بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين، ما يعني أن المنظومة لا بد وأن ترتكز على التصدير والاستثمار وتقديم الخدمات.
وشدد على ضرورة العمل كمنظومة واحدة والسوق الإفريقي يحتاج للتواجد هناك، لأنه لا يمكن للمستوردين به الشراء عن بعد، ما يتطلب تواجد شركة في البلد التي يسعى المستثمر لدخولها ومراكز لوجيستية، ويمكن لكل مجموعة أن تقوم بإنشاء شركة مشتركة.
وأوضح أن هناك 3 نقاط رئيسية ينبغي التركيز عليها لدخول العديد من الأسواق الإفريقية، تتمثل في موانئ مومباسا ودار السلام وميناء آخر في موزمبيق، مشيرا إلى أن البداية لا بد وأن تكون من شرق إفريقيا لسهولة الشحن والتواصل معها لأن معظم دول تلك المنطقة تتحدث الإنجليزية، وقبل كورونا حققت تلك الدول نمو بين 7 و8%.
وأوضح الجبلي أن تكلفة النقل الداخلي في دول إفريقيا مرتفع جدا، ما يستوجب ضرورة الاستثمار في اللوجستيات والمخازن وإرسال بعثات استثمارية، مشيرا إلى أن لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات أجرت قبل أزمة كورونا نحو 7 زيارات تضمن الوفد الواحد 35 شركة، وهناك شركات بدأت بالفعل العمل هناك في تجميع وتصنيع الأجهزة الكهربائية.
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