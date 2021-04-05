شريف الجبلي: الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والتعدين أهم القطاعات الاستثمارية بإفريقيا

فريق دوت الخليج _ قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن إفريقيا هي الحل الوحيد للتوسع في التصدير والاستثمار، وذلك بالاستناد إلى العديد من المحاور يأتي في مقدمتها الاتفاقيات التجارية وخاصة اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة والتي تشمل سلع وخدمات، وتم تفعيلها العام الجاري والتس تتضمن نحو 55 دولة.

وأضاف في كلمته بالجلسة الثالثة ضمن أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث، والتي تأتي تحت عنوان خطط الشركات العابرة للحدود، أن هناك 5 دول نجحت في حجز مكانة لها بالسوق الإفريقية تتمثل في مصر وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، وهناك مساعي كبيرة لتكون مصر قاعدة في ظل امتلاكها القوى البشرية والبنية التحتية والموقع المتميز.

وأوضح أن الشركات المصرية تحتاج إلى خطة تسويقية جيدة، خاصة وأن صادراتنا لإفريقيا تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار فقط، وتلك القيمة يمكن الوصول بها إلى 70 مليار دولار، في ظل وجود فرص بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين، ما يعني أن المنظومة لا بد وأن ترتكز على التصدير والاستثمار وتقديم الخدمات.

وشدد على ضرورة العمل كمنظومة واحدة والسوق الإفريقي يحتاج للتواجد هناك، لأنه لا يمكن للمستوردين به الشراء عن بعد، ما يتطلب تواجد شركة في البلد التي يسعى المستثمر لدخولها ومراكز لوجيستية، ويمكن لكل مجموعة أن تقوم بإنشاء شركة مشتركة.

وأوضح أن هناك 3 نقاط رئيسية ينبغي التركيز عليها لدخول العديد من الأسواق الإفريقية، تتمثل في موانئ مومباسا ودار السلام وميناء آخر في موزمبيق، مشيرا إلى أن البداية لا بد وأن تكون من شرق إفريقيا لسهولة الشحن والتواصل معها لأن معظم دول تلك المنطقة تتحدث الإنجليزية، وقبل كورونا حققت تلك الدول نمو بين 7 و8%.

وأوضح الجبلي أن تكلفة النقل الداخلي في دول إفريقيا مرتفع جدا، ما يستوجب ضرورة الاستثمار في اللوجستيات والمخازن وإرسال بعثات استثمارية، مشيرا إلى أن لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات أجرت قبل أزمة كورونا نحو 7 زيارات تضمن الوفد الواحد 35 شركة، وهناك شركات بدأت بالفعل العمل هناك في تجميع وتصنيع الأجهزة الكهربائية.