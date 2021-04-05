بنك القاهرة يوقع اتفاقا مع فوري بلس لصرف الحوالات الخارجية عبر فروعها

وقع بنك القاهرة إتفاقية جديدة مع شركة “فوري بلس”، تستهدف التيسير على المواطنين لصرف الحوالات الخارجية الواردة بالجنيه المصري من خلال شبكة فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن هذا التعاون يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين “بنك القاهرة” وشركة “فوري بلس”، لإضافة منافذ جديدة لصرف الحوالات الواردة من المصريين بالخارج بالجنيه المصرى عبر فروع الشركة البالغة نحو 110 فرعاً ليستفيد منها العملاء جنباً إلى جنب مع شبكة فروع البنك والتى تبلغ 242 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد فايد، أن الاتفاقية الجديدة تمثل نقلة نوعية فى طريقة صرف الحوالات الواردة من الخارج، حيث أن هذه الخدمة تُقدم لأول مرة فى مصر وتأتى ضمن جهود البنك فى مجال الاهتمام بالمصريين العاملين بالخارج وتقديم العديد من الخدمات المصرفية المتميزة لهم.

ومن جانبه، أعرب أشرف صبري الرئيس التنفيذى لشركة “فوري” عن إعتزاز الشركة بتعاونها المثمر مع مؤسسة مصرفية بحجم ومكانة “بنك القاهرة”، موضحاً حرص الشركة على تقديم الخدمة الجديدة للعملاء الوافدين على فروع الشركة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لتقديم مستوى متميز من الخدمة.

وأشار صبري إلى أن الإتفاقية الجديدة ترضي قطاعاً عريضاً من الجمهور وذلك من خلال إمكانية صرف أية حوالات خارجية من أقرب فرع من فروع شركة فوري بلس بطريقة أسهل وأبسط ، الأمر الذي يعد قيمة مضافة لعملية صرف الحوالات الخارجية وإستقطاب عدد أكبر من العملاء على مستوى الجمهورية.