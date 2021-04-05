كريم هلال: طرح المشروعات القومية بالبورصة حل مثالي لإنعاش السوق وتوسيع قاعدة المتعاملين

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فريق دوت الخليج – قال كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، إن البورصة المصرية واجهت تحديا كبيرا مؤخرا من ناحية السيولة وقاعدة المتداولين.
وأضاف هلال خلال الجلسة الثانية بمؤتمر دوت الخليج للاستثمار، والتي جاءت بعنوان “الأموال منخفضة التكلفة” أن البورصة كسوق تمويلي تسير ببطء نحو التطور الطبيعي لها.
وأشار العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، إلى افتقاد سوق أدوات الدين المصرية في البورصة بالأساس للثقافة المالية.
وقال هلال، إن مبادرة البنك المركزي المصري لإنعاش سوق المال بقيمة 10 مليارات جنيه مؤخرا لم يستفد منها السوق بالصورة المثلى والمرجوة.
وأوضح هلال، أن المستثمرين الذين تخارجوا من السوق استفادوا من مبادرة دعم البورصة.
وتساءل هلال، عن عدم طرح مشروعات الحكومة القومية العملاقة في البورصة، قائلا: البورصة المصرية تعاني من ندرة المنتج والسيولة الضئيلة، الأمر الذي يمثل عامل طرد لكبار مديري المحافظ العالمية.
واقترح العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، حلا لإنعاش البورصة بضخ سيولة جديدة وطروحات متنوعة بحجم كبير مثل المشروعات القومية الكبرى والتي قد توسع قاعدة المتعاملين.
وأضاف أن القيمة الضخمة للمشروعات الحكومية ستضاعف حجم السوق ما يجذب رؤوس أموال كبيرة فضلا عن توفير جزء كبير من التمويل المخصص لتلك المشروعات.
وعلق هلال على مبادرة تمويل شركات التخصيم لعمليات شراء الأسهم بالهامش، قائلا: أثبتنا عدم وجود وعي كافي حول السوق وحصر البورصة في المضاربات بعيدا عن تحقيق أرباح.
وفي السياق ذاته، أشاد هلال، بمبادرة التمويل العقاري لوحدات متوسطي الدخل والتي اعتبرها خطوة مهمة جدا رغم تأخرها لأن الفجوة الأساسية في السوق العقاري المصري تنحصر في تمويل تلك الشريحة في ظل بيئة مرتفعة الفائدة، معربا عن آماله في اتساع تلك المبادرة لتشمل الوحدات تحت الإنشاء أيضا.
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