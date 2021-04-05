كريم هلال: طرح المشروعات القومية بالبورصة حل مثالي لإنعاش السوق وتوسيع قاعدة المتعاملين

فريق دوت الخليج – قال كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، إن البورصة المصرية واجهت تحديا كبيرا مؤخرا من ناحية السيولة وقاعدة المتداولين.

وأضاف هلال خلال الجلسة الثانية بمؤتمر دوت الخليج للاستثمار، والتي جاءت بعنوان “الأموال منخفضة التكلفة” أن البورصة كسوق تمويلي تسير ببطء نحو التطور الطبيعي لها.

وأشار العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، إلى افتقاد سوق أدوات الدين المصرية في البورصة بالأساس للثقافة المالية.

وقال هلال، إن مبادرة البنك المركزي المصري لإنعاش سوق المال بقيمة 10 مليارات جنيه مؤخرا لم يستفد منها السوق بالصورة المثلى والمرجوة.

وأوضح هلال، أن المستثمرين الذين تخارجوا من السوق استفادوا من مبادرة دعم البورصة.

وتساءل هلال، عن عدم طرح مشروعات الحكومة القومية العملاقة في البورصة، قائلا: البورصة المصرية تعاني من ندرة المنتج والسيولة الضئيلة، الأمر الذي يمثل عامل طرد لكبار مديري المحافظ العالمية.

واقترح العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، حلا لإنعاش البورصة بضخ سيولة جديدة وطروحات متنوعة بحجم كبير مثل المشروعات القومية الكبرى والتي قد توسع قاعدة المتعاملين.

وأضاف أن القيمة الضخمة للمشروعات الحكومية ستضاعف حجم السوق ما يجذب رؤوس أموال كبيرة فضلا عن توفير جزء كبير من التمويل المخصص لتلك المشروعات.

وعلق هلال على مبادرة تمويل شركات التخصيم لعمليات شراء الأسهم بالهامش، قائلا: أثبتنا عدم وجود وعي كافي حول السوق وحصر البورصة في المضاربات بعيدا عن تحقيق أرباح.

وفي السياق ذاته، أشاد هلال، بمبادرة التمويل العقاري لوحدات متوسطي الدخل والتي اعتبرها خطوة مهمة جدا رغم تأخرها لأن الفجوة الأساسية في السوق العقاري المصري تنحصر في تمويل تلك الشريحة في ظل بيئة مرتفعة الفائدة، معربا عن آماله في اتساع تلك المبادرة لتشمل الوحدات تحت الإنشاء أيضا.