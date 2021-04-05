هاني برزي: 3.5 مليار دولار صادرات السلع الغذائية العام الماضي

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فريق دوت الخليج _ قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن هناك تركيز كبير على ملف الشحن وذلك لتلافي تلف المنتجات المصرية وخاصة للوصول إلى الدول الحبيسة في قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن ملف الشحن تصدر المناقشات مع وزيرة التجارة والصناعة بشأن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.
وأضاف برزي في كلمته بالجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج للاستثمار، والتي جاءت تحت عنوان «خطط الشركات العابرة للحدود» أن قيمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال العام الماضي سجلت نحو 3.5 مليار دولار، وذلك على الرغم من التبعات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا والذي أثر على كافة القطاعات.
وتابع أن صادرات السلع الغذائية مع الحاصلات الزراعية بلغت نحو 5.4 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لنمو تلك المعدلات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب التركيز على محور التسويق عبر دعم المنتج المصري والذي لا يزال محور ضعيف.
وأشار إلى أن الشركات المصرية في حاجة إلى حملة على غرار حملة الترويج للسياحة تتضمن التسويق وإقامة المعارض وإرسال بعثات تجارية للوصول والسيطرة على الأسواق المستهدفة في القارة السمراء، وأيضا في أسواق الخليج وأوروبا.
وأوضح أن شركة إيديتا تسعى للتواجد في الدول المجاورة بإفريقيا والخليج العربي، موضحا ان اهتمامات الشركة لا تقتصر على التصدير فقط وإنما أيضا التواجد والتصنيع بتلك الدول.
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