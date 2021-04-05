هاني برزي: 3.5 مليار دولار صادرات السلع الغذائية العام الماضي

فريق دوت الخليج _ قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن هناك تركيز كبير على ملف الشحن وذلك لتلافي تلف المنتجات المصرية وخاصة للوصول إلى الدول الحبيسة في قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن ملف الشحن تصدر المناقشات مع وزيرة التجارة والصناعة بشأن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.

وأضاف برزي في كلمته بالجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج للاستثمار، والتي جاءت تحت عنوان «خطط الشركات العابرة للحدود» أن قيمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال العام الماضي سجلت نحو 3.5 مليار دولار، وذلك على الرغم من التبعات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا والذي أثر على كافة القطاعات.

وتابع أن صادرات السلع الغذائية مع الحاصلات الزراعية بلغت نحو 5.4 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لنمو تلك المعدلات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب التركيز على محور التسويق عبر دعم المنتج المصري والذي لا يزال محور ضعيف.

وأشار إلى أن الشركات المصرية في حاجة إلى حملة على غرار حملة الترويج للسياحة تتضمن التسويق وإقامة المعارض وإرسال بعثات تجارية للوصول والسيطرة على الأسواق المستهدفة في القارة السمراء، وأيضا في أسواق الخليج وأوروبا.

وأوضح أن شركة إيديتا تسعى للتواجد في الدول المجاورة بإفريقيا والخليج العربي، موضحا ان اهتمامات الشركة لا تقتصر على التصدير فقط وإنما أيضا التواجد والتصنيع بتلك الدول.