رئيس البورصة: الاتجاهات السعرية للأوراق المالية ترتبط برؤية واتجاهات المستثمرين

فريق دوت الخليج _ قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن المنهج العام في أي دولة في العالم، أن رئيس البورصة لا يتحدث أو يعلق عن الاتجاهات السعرية.

وأضاف، خلال مقابلة صحفية مع رئيس تحرير دوت الخليج أحمد رضوان ومديرتا التحرير ياسمين منير ورضوى إبراهيم، على هامش مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث، أن رئيس البورصة غير منوط بالتعليق على اتجاه سعر ورقة مالية معينة أو منتج معين سواء ارتفعت أو انخفضت.

وأكمل، أن هذه الاتجاهات ترتبط بنفسية المستثمرين ورؤيتهم تجاه الشركات، وهذا أمر خارج اختصاصاته.

وشهدت البورصة المصرية اليوم تراجعا بنسبة وصلت إلى 2.3% في منتصف الجلسة، وبلغ 1.5% بنهايتها، وبناء عليه أوقفت البورصة التعاملات نصف ساعة.