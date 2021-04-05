رئيس البورصة: الاتجاهات السعرية للأوراق المالية ترتبط برؤية واتجاهات المستثمرين

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فريق دوت الخليج _ قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن المنهج العام في أي دولة في العالم، أن رئيس البورصة لا يتحدث أو يعلق عن الاتجاهات السعرية.
وأضاف، خلال مقابلة صحفية مع رئيس تحرير دوت الخليج أحمد رضوان ومديرتا التحرير ياسمين منير ورضوى إبراهيم، على هامش مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث، أن رئيس البورصة غير منوط بالتعليق على اتجاه سعر ورقة مالية معينة أو منتج معين سواء ارتفعت أو انخفضت.
وأكمل، أن هذه الاتجاهات ترتبط بنفسية المستثمرين ورؤيتهم تجاه الشركات، وهذا أمر خارج اختصاصاته.
وشهدت البورصة المصرية اليوم تراجعا بنسبة وصلت إلى 2.3% في منتصف الجلسة، وبلغ 1.5% بنهايتها، وبناء عليه أوقفت البورصة التعاملات نصف ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البورصة: الاتجاهات السعرية للأوراق المالية ترتبط برؤية واتجاهات المستثمرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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