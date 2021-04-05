فريد: الإصلاحات الاقتصادية انعكست بصورة مرحلية على سوق المال.. ولا يمكن وضعها كمؤشر لمسار البورصة

دوت الخليج – يرى محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست بصورة مرحلية على سوق المال، ولكن لا يمكن وضعها كمؤشر لمسار البورصة فترة زمنية طويلة.

واستعرض فريد، خلال المقابلة الصحفية أجراها كلا من أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة دوت الخليج ومديرتا التحرير ياسمين منير ورضوى إبراهيم في الدورة الثالثة لمؤتمر دوت الخليج تحت عنوان استثمار التعافي، رحلة استجابة البورصة للإصلاحات الاقتصادية حيث تأثرت إيجابا منذ نوفمبر 2016 واتخذت مسار متفائل حتى إبريل 2018.

وقال رئيس البورصة المصرية إن هناك تقلبات عالمية انطلقت شرارتها منذ 2018 وبدأت بالتأثير وألقاء ظلالها على سوق المال وهو ما يفسر تذبذب الأداء منذ ذلك الوقت.

وأرجع فريد تذبذب أداء البورصة منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا إلى ضبابية السيناريو بالنسبة للشركات المقيدة بعد الأزمة وإلى أي مدى يستمر فرض الإجراءات الاحترازية والتي تسبب إغلاق كلي لبعض الدول.

وأكد أن هناك عدد من القرارات التحفيزية التي صاغتها الدولة المصرية لامتصاص التداعيات السلبية وتنوعت مابين قانون ضريبة الدمغة والتعديلات التي تمت عليه.

وقال رئيس البورصة إن إعلان القطاع المصرفي عن اهتمامه بدعم سوق المال المصرية كانت من ضمن المحفزات التي ساعدت البورصة في تغطية خسائرها أول ثلاثة أشهر من جائحة كورونا بمارس 2020.

وأجاب فريد على سؤال حول تقييم أداء السوق بالفترة الماضية، أن البورصة المصرية تعكس طبيعية الاقتصاد على المدى المتوسط، ولكن على المدى القصير فهي تعكس طبيعية التداولات.

وحول منهجية تعديل بعض القرارات التي أصدرتها البورصة المصرية في الفترة الماضية، قال فريد إنه قبل وضع مقترح لتعديل بعض الإجراءات نبدأ دراسة تأثير ذلك في البورصات الأخرى لمعرفة أوجه الاستفادة والمخاطر الممكنة.

وأشار رئيس البورصة إلى أن إصدار القرار يسبقه اجتماع مع أطراف السوق المعنية؛ لاستطلاع آرائهم تجاه التعديل ووضع قائمة بأفضل المقترحات عن أفضل نموذج لإصدار ذلك التعديل.