أحمد أبو السعد: أزيموت مصر تقترب من إصدار صندوقين جديدين للاستثمار

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دوت الخليج – قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر إن الشركة اقتربت من إصدار ثاني صندوق استثماري لها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تستعد لطرح صندوقها الثالث عقب شهر رمضان.
وأضاف خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج للاستثمار والتي جاءت تحت عنوان «خطط الشركات العابرة للحدود» أن المجموعة حصلت على كافة الموافقات الخاصة بالصندوقين وأنهت كافة الإجراءات وسيتم إطلاقهما فور الانتهاء من الشق التكنولوجي الخاص بهما.
ولفت إلى أن مجموعة أزيموت العالمية تدير 70 مليار دولار حول العالم، وبعد الأزمة العالمية أيقنت المجموعة أن أوروبا ليست مقرا للشركات الباحثة عن النمو، ومن هنا تم التوجه إلى الصين ودول شرق آسيا ثم اتجهت الشركات نحو أمريكا اللاتينية والبرازيل والمكسيك، ثم إلى الشرق لتركيا ودبي ومصر.
وأشار إلى أن أزيموت مصر تحتاج إلى استيراد رؤوس أموال للسوق المصرية هو ما قامت به في فبراير حيث أصدرت أول صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية من لوكسمبورج وذلك حتى يتسنى للشركة بيعه في دول أوروبا والخليج وفق التشريعات التي تسمح بذلك.
ونوه أبو السعد إلى أن الصندوق بات حجمه الآن أكبر من أي صندوق أسهم في مصر حيث وصل إلى نحو 250 مليون جنيه، ونجح في تحقيق 35% نموا خلال 2020، مشيرا إلى أن تلك الأموال التي استقطبها الصندوق جاءت من مستثمري أوروبا.
وأوضح أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى تدفقات لرؤوس الأموال في التاريخ وخاصة في شهر نوفمبر، حيث بلغت تدفقات الربع الرابع 140 مليار دولار تم توجيهها للأسواق الناشئة، ونصيب مصر كان من ناحية أدوات الدين، والتي تجاوزت قيمتها حاليا 30 مليار دولار.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية سمحت بإطلاق صناديق الاستثمار، لكننا في حاجة حاليا إلى السماح بإدارة الصناديق المطروحة خارج مصر من داخل السوق المصرية.
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