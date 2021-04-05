أحمد أبو السعد: أزيموت مصر تقترب من إصدار صندوقين جديدين للاستثمار

دوت الخليج – قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر إن الشركة اقتربت من إصدار ثاني صندوق استثماري لها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تستعد لطرح صندوقها الثالث عقب شهر رمضان.

وأضاف خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج للاستثمار والتي جاءت تحت عنوان «خطط الشركات العابرة للحدود» أن المجموعة حصلت على كافة الموافقات الخاصة بالصندوقين وأنهت كافة الإجراءات وسيتم إطلاقهما فور الانتهاء من الشق التكنولوجي الخاص بهما.

ولفت إلى أن مجموعة أزيموت العالمية تدير 70 مليار دولار حول العالم، وبعد الأزمة العالمية أيقنت المجموعة أن أوروبا ليست مقرا للشركات الباحثة عن النمو، ومن هنا تم التوجه إلى الصين ودول شرق آسيا ثم اتجهت الشركات نحو أمريكا اللاتينية والبرازيل والمكسيك، ثم إلى الشرق لتركيا ودبي ومصر.

وأشار إلى أن أزيموت مصر تحتاج إلى استيراد رؤوس أموال للسوق المصرية هو ما قامت به في فبراير حيث أصدرت أول صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية من لوكسمبورج وذلك حتى يتسنى للشركة بيعه في دول أوروبا والخليج وفق التشريعات التي تسمح بذلك.

ونوه أبو السعد إلى أن الصندوق بات حجمه الآن أكبر من أي صندوق أسهم في مصر حيث وصل إلى نحو 250 مليون جنيه، ونجح في تحقيق 35% نموا خلال 2020، مشيرا إلى أن تلك الأموال التي استقطبها الصندوق جاءت من مستثمري أوروبا.

وأوضح أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى تدفقات لرؤوس الأموال في التاريخ وخاصة في شهر نوفمبر، حيث بلغت تدفقات الربع الرابع 140 مليار دولار تم توجيهها للأسواق الناشئة، ونصيب مصر كان من ناحية أدوات الدين، والتي تجاوزت قيمتها حاليا 30 مليار دولار.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية سمحت بإطلاق صناديق الاستثمار، لكننا في حاجة حاليا إلى السماح بإدارة الصناديق المطروحة خارج مصر من داخل السوق المصرية.