رئيس بنك أبو ظبي الإسلامي: مستمرون في خطتنا التوسعية وتأسيس شركات جديدة

فريق دوت الخليج – قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إن السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية، والدول الخليجية باتت تنظر لها باعتبارها أحد أهم الأسواق التي تحوي فرص للنمو.

وأضاف علي، خلال كلمته بالجلسة الثالثة لمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث، تحت عنوان “استثمار التعافي.. الاقتصاد المصري ما بعد كورونا”، أنه في حقبة السبعينيات دخلت بنوك أجنبية السوق المصرية، واكتسبت خبرات، وخلقت منافسة صحيًة في السوق المصرية، وفي عام 2004 طبق البنك المركزي المصري المصري عملية إعادة هيكلة واسعة للقطاع، ومن ثم كانت هذه نقطة الانطلاقة لتوسع البنوك الخليجية في السوق المصرية، وكانت لديهم الرؤية والطموح محليًا.

وأوضح أنه خلال الخمسة عشر سنة الماضية، كان هناك نشاطا واضحا بعد عملية الهيكلة التي تمت في بدايات الألفية الثانية، بعد أن أصبح تواجد البنوك في السوق المصرية عبر الحصول على رخصة لها اشتراطات ومتطلبات معينة.

وأشار إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي، عندما دخل في السوق المصرية بعد استحواذه على البنك الوطني للتنمية، تمت إعادة هيكلته داخليًا، بحيث يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أنه كانت هناك تحديات صعبة في بداية الأمر، ولكن كان هدف البنك هو إرساء التواجد، وتبني سياسة استراتيجية تضمن الاستثمار والتوسع في عدد الفروع حتى وصل عددها إلى 70 فرعا، واستطاع البنك أن يحقق نموا في محفظة التمويل بنسبة 30%، وهو من أعلى المعدلات المحققة على مستوى السوق في عام كورونا.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر استمرار البنك في سياسة التوسع من خلال تأسيس شركات جديدة.

محمد مشهور رئيسا لمجلس إدارة أبوظبي للتمويل متناهي الصغر

وأشار إلى أن البنك يعمل حاليا على تدشين شركتين جديدتين الأولى في التمويل متناهي الصغر برئاسة محمد مشهور العضو المتدب السابق لشركة ريفي ونائب رئيس بنك القاهرة سابقا، وشركة أخرى للتمويل الاستهلاكي، هذا بالإضافة إلى تبني سياسة التوسع في المنتجات التي يقدمها البنك.

وقال علي إن السوق المصرية تعد أقوى الأسواق داخل منظومة البنوك، مؤكدا وجود فرصة قوية لدى البنوك المصرية للخروج للاستثمار في إفريقيا، باعتبارها محطة هامة قوية وبها فرص للنمو.

وأضاف: “هناك مجال كبير للتواجد في أفريقيا لكافة القطاعات وعلى رأسها المصارف، ولها أهمية ومنفعة متبادلة تساعد على التواجد والاستمرارية، وتقديم قيمة مضافة لهذه الدول”.