رئيس البورصة: جار تعديل أسلوب تحديد سعر إغلاق الأسهم

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فريق دوت الخليج – قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه يجري حاليًا محاولة تطبيق بعض التعديلات التي أدخلتها البورصة المصرية وحصلت على الموافقة عليها، والخاصة بعمليات سعر الإغلاق.
وأضاف فريد، خلال المقابلة الصحفية التي أجراها كلا من أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة دوت الخليج ومديرتا التحرير ياسمين منير ورضوى إبراهيم في الدورة الثالثة لمؤتمر دوت الخليج تحت عنوان استثمار التعافي، أن هذه التعديلات تتضمن تحديد سعر الإغلاق من خلال مزايدة تتم خلال نهاية الجلسة، وعلى أساس السعر المعلن سيكون هو سعر الإغلاق، وخلال الجلسة سيكون هناك متوسط متحرك.
وتابع أن عمليات تحديد سعر الإغلاق حاليًا ترجع إلى السبيعنات، وكل الأسواق المحيطة والمجاورة بدأت في اتخاذ منحنى متغير في أسعار الإغلاق.
وأكمل أن هذه الاتجاهات ترتبط بنفسية المستثمرين ورؤيتهم تجاه الشركات، وهذا أمر خارج اختصاته.
وشهدت البورصة اليوم هبوطًا عنيفًا وصل إلى 2.3% في منتصف الجلسة، ولكن أغلقت الجلسة بهبوط المؤشر الرئيسي عند 1.5%.
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