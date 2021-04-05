رئيس البورصة: جار تعديل أسلوب تحديد سعر إغلاق الأسهم

فريق دوت الخليج – قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه يجري حاليًا محاولة تطبيق بعض التعديلات التي أدخلتها البورصة المصرية وحصلت على الموافقة عليها، والخاصة بعمليات سعر الإغلاق.

وأضاف فريد، خلال المقابلة الصحفية التي أجراها كلا من أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة دوت الخليج ومديرتا التحرير ياسمين منير ورضوى إبراهيم في الدورة الثالثة لمؤتمر دوت الخليج تحت عنوان استثمار التعافي، أن هذه التعديلات تتضمن تحديد سعر الإغلاق من خلال مزايدة تتم خلال نهاية الجلسة، وعلى أساس السعر المعلن سيكون هو سعر الإغلاق، وخلال الجلسة سيكون هناك متوسط متحرك.

وتابع أن عمليات تحديد سعر الإغلاق حاليًا ترجع إلى السبيعنات، وكل الأسواق المحيطة والمجاورة بدأت في اتخاذ منحنى متغير في أسعار الإغلاق.

وأكمل أن هذه الاتجاهات ترتبط بنفسية المستثمرين ورؤيتهم تجاه الشركات، وهذا أمر خارج اختصاته.

وشهدت البورصة اليوم هبوطًا عنيفًا وصل إلى 2.3% في منتصف الجلسة، ولكن أغلقت الجلسة بهبوط المؤشر الرئيسي عند 1.5%.