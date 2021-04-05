هاشم السيد: الوقت مناسب لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والسوق تحتاج لتيسير تدفقها

فريق دوت الخليج – قال هاشم السيد، رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، إن الوقت الحالي مناسب لاستقطاب مستثمرين أجانب للاستثمار في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ولكن الأمر يحتاج لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تيسر عملية تدفق رؤوس الأموال للسوق.

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة الثالثة في مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث “استثمار التعافي” والتي عقدت تحت عنوان خطط الشركات العابرة للحدود.

وأضاف السيد أن جذب المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال جديدة يتطلب تغيير آليات التمويل الخاصة بهم، وتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح رئيس شركة أودن، أن شركته أسست صندوق استثمار عقاري مغلق منذ 3 سنوات، ولجأت لذلك لتيسير إشراك ودخول المستثمرين فيه.

وقال السيد: “لابد من تسريع وتيرة إصدار الموافقات الخاصة بفتح وتلقي الاكتتابات لتأسيس صناديق استثمار وبخاصة المتخصصة في نشاطات حيوية ومهمة كالتكنولوجيا المالية وصناديق الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر”.

وأكد السيد ضرورة تطوير دور هيئة الرقابة المالية، وعدم اقتصارها فقط على الدور الرقابي فلابد أن يمتد أيضًا إلى الدور التنظيمي والتنموي، وان تكون منوطة بتهيئة المناخ الاستثماري لتحفيز المستثمرين.