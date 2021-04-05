- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فريق دوت الخليج – قال هاشم السيد، رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، إن الوقت الحالي مناسب لاستقطاب مستثمرين أجانب للاستثمار في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ولكن الأمر يحتاج لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تيسر عملية تدفق رؤوس الأموال للسوق.
جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة الثالثة في مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث “استثمار التعافي” والتي عقدت تحت عنوان خطط الشركات العابرة للحدود.
وأضاف السيد أن جذب المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال جديدة يتطلب تغيير آليات التمويل الخاصة بهم، وتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح رئيس شركة أودن، أن شركته أسست صندوق استثمار عقاري مغلق منذ 3 سنوات، ولجأت لذلك لتيسير إشراك ودخول المستثمرين فيه.
وقال السيد: “لابد من تسريع وتيرة إصدار الموافقات الخاصة بفتح وتلقي الاكتتابات لتأسيس صناديق استثمار وبخاصة المتخصصة في نشاطات حيوية ومهمة كالتكنولوجيا المالية وصناديق الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر”.
وأكد السيد ضرورة تطوير دور هيئة الرقابة المالية، وعدم اقتصارها فقط على الدور الرقابي فلابد أن يمتد أيضًا إلى الدور التنظيمي والتنموي، وان تكون منوطة بتهيئة المناخ الاستثماري لتحفيز المستثمرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشم السيد: الوقت مناسب لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والسوق تحتاج لتيسير تدفقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.