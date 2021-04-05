مؤتمر دوت الخليج.. المستثمرون يضعون خطط العمل خارج الحدود وتنمية الاستثمار والتصدير

فريق دوت الخليج – حدد مستثمرون ومصدرون احتياجات الشركات المصرية للتوسع في الخارج، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي عقدت ضمن مؤتمر دوت الخليج للاستثمار، والتي جاءت بعنوان «خطط الشركات العابرة للحدود، مؤكدين أن محوري التسويق وإقامة المعارض الخارجية وإرسال الوفود التجارية، مع فتح الباب أمام صناديق الاستثمار للعمل بقوة في مختلف القطاعات سيكون له دور في إحداث طفرة في القطاع الاستثماري والتصديري.

شارك في الجلسة، التي أدارها الدكتور ماهر عشم رئيس شركة كومتريكس للتجارة الإلكترونية، كل من: الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، وهاني برزي رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ومحمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، والدكتور هاشم السيد رئيس شركة أودن للاستثمارت المالية، وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر.

شريف الجبلي: الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والتعدين أهم القطاعات الاستثمارية بإفريقيا

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن إفريقيا هي الحل الوحيد للتوسع في التصدير والاستثمار، وذلك بالاستناد إلى العديد من المحاور يأتي في مقدمتها الاتفاقيات التجارية وخاصة اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة والتي تشمل سلع وخدمات، وتم تفعيلها العام الجاري والتس تتضمن نحو 55 دولة.

وأضاف في كلمته بالجلسة الثالثة ضمن أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث، والتي تأتي تحت عنوان خطط الشركات العابرة للحدود، أن هناك 5 دول نجحت في حجز مكانة لها بالسوق الإفريقية تتمثل في مصر وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، وهناك مساعي كبيرة لتكون مصر قاعدة في ظل امتلاكها القوى البشرية والبنية التحتية والموقع المتميز.

وأوضح أن الشركات المصرية تحتاج إلى خطة تسويقية جيدة، خاصة وأن صادراتنا لإفريقيا تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار فقط، وتلك القيمة يمكن الوصول بها إلى 70 مليار دولار، في ظل وجود فرص بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين، ما يعني أن المنظومة لا بد وأن ترتكز على التصدير والاستثمار وتقديم الخدمات.

وشدد على ضرورة العمل كمنظومة واحدة والسوق الإفريقي يحتاج للتواجد هناك، لأنه لا يمكن للمستوردين به الشراء عن بعد، ما يتطلب تواجد شركة في البلد التي يسعى المستثمر لدخولها ومراكز لوجيستية، ويمكن لكل مجموعة أن تقوم بإنشاء شركة مشتركة.

وأوضح أن هناك 3 نقاط رئيسية ينبغي التركيز عليها لدخول العديد من الأسواق الإفريقية، تتمثل في موانئ مومباسا ودار السلام وميناء آخر في موزمبيق، مشيرا إلى أن البداية لا بد وأن تكون من شرق إفريقيا لسهولة الشحن والتواصل معها لأن معظم دول تلك المنطقة تتحدث الإنجليزية، وقبل كورونا حققت تلك الدول نمو بين 7 و8%.

وأوضح الجبلي أن تكلفة النقل الداخلي في دول إفريقيا مرتفع جدا، ما يستوجب ضرورة الاستثمار في اللوجستيات والمخازن وإرسال بعثات استثمارية، مشيرا إلى أن لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات أجرت قبل أزمة كورونا نحو 7 زيارات تضمن الوفد الواحد 35 شركة، وهناك شركات بدأت بالفعل العمل هناك في تجميع وتصنيع الأجهزة الكهربائية.

هاني برزي: 3.5 مليار دولار صادرات السلع الغذائية العام الماضي

ومن جانبه، قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن هناك تركيز كبير على ملف الشحن وذلك لتلافي تلف المنتجات المصرية وخاصة للوصول إلى الدول الحبيسة في قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن ملف الشحن تصدر المناقشات مع وزيرة التجارة والصناعة بشأن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.

وأضاف برزي في كلمته بالجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج للاستثمار، والتي جاءت تحت عنوان «خطط الشركات العابرة للحدود» أن قيمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال العام الماضي سجلت نحو 3.5 مليار دولار، وذلك على الرغم من التبعات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا والذي أثر على كافة القطاعات.

وتابع أن صادرات السلع الغذائية مع الحاصلات الزراعية بلغت نحو 5.4 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لنمو تلك المعدلات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب التركيز على محور التسويق عبر دعم المنتج المصري والذي لا يزال محور ضعيف.

وأشار إلى أن الشركات المصرية في حاجة إلى حملة على غرار حملة الترويج للسياحة تتضمن التسويق وإقامة المعارض وإرسال بعثات تجارية للوصول والسيطرة على الأسواق المستهدفة في القارة السمراء، وأيضا في أسواق الخليج وأوروبا.

وأوضح أن شركة إيديتا تسعى للتواجد في الدول المجاورة بإفريقيا والخليج العربي، موضحا ان اهتمامات الشركة لا تقتصر على التصدير فقط وإنما أيضا التواجد والتصنيع بتلك الدول.

أحمد أبو السعد: أزيموت مصر تقترب من إصدار صندوقين جديدين للاستثمار

وبدوره، قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر إن الشركة اقتربت من إصدار ثاني صندوق استثماري لها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تستعد لطرح صندوقها الثالث عقب شهر رمضان.

وأضاف خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج للاستثمار والتي جاءت تحت عنوان «خطط الشركات العابرة للحدود» أن المجموعة حصلت على كافة الموافقات الخاصة بالصندوقين وأنهت كافة الإجراءات وسيتم إطلاقهما فور الانتهاء من الشق التكنولوجي الخاص بهما.

ولفت إلى أن مجموعة أزيموت العالمية تدير 70 مليار دولار حول العالم، وبعد الأزمة العالمية أيقنت المجموعة أن أوروبا ليست مقرا للشركات الباحثة عن النمو، ومن هنا تم التوجه إلى الصين ودول شرق آسيا ثم اتجهت الشركات نحو أمريكا اللاتينية والبرازيل والمكسيك، ثم إلى الشرق لتركيا ودبي ومصر.

وأشار إلى أن أزيموت مصر تحتاج إلى استيراد رؤوس أموال للسوق المصرية هو ما قامت به في فبراير حيث أصدرت أول صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية من لوكسمبورج وذلك حتى يتسنى للشركة بيعه في دول أوروبا والخليج وفق التشريعات التي تسمح بذلك.

ونوه أبو السعد إلى أن الصندوق بات حجمه الآن أكبر من أي صندوق أسهم في مصر حيث وصل إلى نحو 250 مليون جنيه، ونجح في تحقيق 35% نموا خلال 2020، مشيرا إلى أن تلك الأموال التي استقطبها الصندوق جاءت من مستثمري أوروبا.

وأوضح أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى تدفقات لرؤوس الأموال في التاريخ وخاصة في شهر نوفمبر، حيث بلغت تدفقات الربع الرابع 140 مليار دولار تم توجيهها للأسواق الناشئة، ونصيب مصر كان من ناحية أدوات الدين، والتي تجاوزت قيمتها حاليا 30 مليار دولار.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية سمحت بإطلاق صناديق الاستثمار، لكننا في حاجة حاليا إلى السماح بإدارة الصناديق المطروحة خارج مصر من داخل السوق المصرية.

هاشم السيد: الوقت مناسب لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والسوق تحتاج لتيسير تدفقها

قال هاشم السيد، رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، إن الوقت الحالي مناسب لاستقطاب مستثمرين أجانب للاستثمار في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ولكن الأمر يحتاج لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تيسر عملية تدفق رؤوس الأموال للسوق.

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة الثالثة في مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث “استثمار التعافي” والتي عقدت تحت عنوان خطط الشركات العابرة للحدود.

وأضاف السيد أن جذب المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال جديدة يتطلب تغيير آليات التمويل الخاصة بهم، وتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح رئيس شركة أودن، أن شركته أسست صندوق استثمار عقاري مغلق منذ 3 سنوات، ولجأت لذلك لتيسير إشراك ودخول المستثمرين فيه.

وقال السيد: “لابد من تسريع وتيرة إصدار الموافقات الخاصة بفتح وتلقي الاكتتابات لتأسيس صناديق استثمار وبخاصة المتخصصة في نشاطات حيوية ومهمة كالتكنولوجيا المالية وصناديق الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر”.

وأكد السيد ضرورة تطوير دور هيئة الرقابة المالية، وعدم اقتصارها فقط على الدور الرقابي فلابد أن يمتد أيضًا إلى الدور التنظيمي والتنموي، وان تكون منوطة بتهيئة المناخ الاستثماري لتحفيز المستثمرين.

محمد علي: مستمرون في خطتنا التوسعية وتأسيس شركات جديدة

ومن ناحيته، قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إن السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية، والدول الخليجية باتت تنظر لها باعتبارها أحد أهم الأسواق التي تحوي فرص للنمو.

وأضاف علي، خلال كلمته بالجلسة الثالثة لمؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث، تحت عنوان “استثمار التعافي.. الاقتصاد المصري ما بعد كورونا”، أنه في حقبة السبعينيات دخلت بنوك أجنبية السوق المصرية، واكتسبت خبرات، وخلقت منافسة صحيًة في السوق المصرية، وفي عام 2004 طبق البنك المركزي المصري المصري عملية إعادة هيكلة واسعة للقطاع، ومن ثم كانت هذه نقطة الانطلاقة لتوسع البنوك الخليجية في السوق المصرية، وكانت لديهم الرؤية والطموح محليًا.

وأوضح أنه خلال الخمسة عشر سنة الماضية، كان هناك نشاطا واضحا بعد عملية الهيكلة التي تمت في بدايات الألفية الثانية، بعد أن أصبح تواجد البنوك في السوق المصرية عبر الحصول على رخصة لها اشتراطات ومتطلبات معينة.

وأشار إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي، عندما دخل في السوق المصرية بعد استحواذه على البنك الوطني للتنمية، تمت إعادة هيكلته داخليًا، بحيث يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أنه كانت هناك تحديات صعبة في بداية الأمر، ولكن كان هدف البنك هو إرساء التواجد، وتبني سياسة استراتيجية تضمن الاستثمار والتوسع في عدد الفروع حتى وصل عددها إلى 70 فرعا، واستطاع البنك أن يحقق نموا في محفظة التمويل بنسبة 30%، وهو من أعلى المعدلات المحققة على مستوى السوق في عام كورونا.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر استمرار البنك في سياسة التوسع من خلال تأسيس شركات جديدة.

وأشار إلى أن البنك يعمل حاليا على تدشين شركتين جديدتين الأولى في التمويل متناهي الصغر برئاسة محمد مشهور العضو المتدب السابق لشركة ريفي ونائب رئيس بنك القاهرة سابقا، وشركة أخرى للتمويل الاستهلاكي، هذا بالإضافة إلى تبني سياسة التوسع في المنتجات التي يقدمها البنك.

وقال علي إن السوق المصرية تعد أقوى الأسواق داخل منظومة البنوك، مؤكدا وجود فرصة قوية لدى البنوك المصرية للخروج للاستثمار في إفريقيا، باعتبارها محطة هامة قوية وبها فرص للنمو.

وأضاف: “هناك مجال كبير للتواجد في أفريقيا لكافة القطاعات وعلى رأسها المصارف، ولها أهمية ومنفعة متبادلة تساعد على التواجد والاستمرارية، وتقديم قيمة مضافة لهذه الدول”.