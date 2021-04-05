مدبولي يشدد على التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمنع تزايد إصابات كورونا خلال رمضان

دوت الخليج – وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين باستمرار المتابعة والمرور الميداني للتأكد من موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، خاصة اللحوم الحمراء، والدواجن.

كما طالب خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسته اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، بالحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع، والتشديد على أعمال الرقابة على السلع الغذائية بشكل عام وعلى الخبز بشكل خاص، فضلاً عن ضمان سيولة حركة المرور وعدم وجود تكدس مروري في ساعات الذروة.

ولفت مدبولي إلى أن افتتاح معرض أهلاً رمضان لعام 2021 يأتي في إطار حرص الدولة على توافر السلع بأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يشهد واسعة من الشركات لعرض السلع الرمضانية والأساسية كافة، بتخفيضات كبيرة، إلى جانب حوالي 20 سلسلة تجارية كبرى، بالإضافة إلى 24 قافلة، بإجمالي عدد 240 سيارة ستتحرك لتصل بالسلع إلى القرى والنجوع.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال على شرائها من خلال التخفيضات المناسبة.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات، وفي مقدمتها تنفيذ الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم.

وكان أبرز هذه الضوابط: عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية، مع الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وفي إطار الإجراءات الوقائية المقررة، مع أداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات، شريطة وجود واعظة أو مشرفة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

كما وجه مدبولي المحافظين بضرورة متابعة التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت المشار إليها اعتباراً من 17 إبريل 2021، مع تأكيد الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن.

وطالب أيضًا بمتابعة نسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت، هذا بالإضافة إلى التأكد من التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة نسب الإصابة بالمرض خلال الفترة القادمة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تشديد المحافظين على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات، وتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية، ومضاعفة الحملات لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المخصصة، وتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فورى.

كما وجه بالتعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، وخاصة فيما يتعلق بتقديم النرجيلة، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.