ساميت للحلول التقنية تفوز بعقد توريد حلول متكاملة للتحول الرقمي لصالح البنك الأهلي

دوت الخليج – أعلنت ساميت للحلول التقنية عن فوزها بعقد جديد لصالح البنك الأهلي المصري لتوريد مجموعة من الحلول المتكاملة لتعظيم منظومة التحول الرقمي بالبنك؛ في إطار خطته لتحديث بنيته التحتية وزيادة سعة مركز الاتصال التابع له.

ويمتد التعاون بين البنك الأهلي وساميت لأكثر من عشر سنوات؛ حيث تولت الشركة تصميم وتركيب وتحديث وصيانة مركز الاتصال وربطه بمختلف أنظمة البنك، ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع من خلال توريد الأجهزة وتشغيلها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بالبنك على هذه الأجهزة.

وقالت المهندسة ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية، إن التعاون المثمر مع البنك الأهلي ساعد الشركة اليوم على الفوز بهذه المناقصة وأيضا استكمال العقود السابقة والخاصة بصيانة مركز اتصال العملاء.

وأضافت أن هذه المشروعات تأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك في استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل الخدمات على العملاء وتقديم أفضل خدمة ممكنة.