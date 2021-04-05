وزيرة الصحة توجه بتحديث بروتوكولات علاج كورونا.. وتؤكد توافر مخزون كاف من الأكسجين

دوت الخليج – عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية للمصابين، وذلك عبر تقنية “كول كونفرانس”.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت خلال الإجتماع مخزون الأكسجين الطبي بالمستشفيات التي تستقبل حالات المُصابين بفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.

كما راجعت الوزيرة عدد المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي و”ماسك الأكسجين”، وبيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبي والسعة اللترية لـ”تانكات” الأكسجين بالمستشفيات.

وأكدت الدكتورة هالة زايد توافر مخزون كافِ من الأكسجين الطبي، كما اطمأنت على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى استعداد وجاهزية المستشفيات كافة بمحافظات الصعيد لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار خطة التوسع في المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المُصابة، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتابع مجاهد أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة جميع مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كما راجعت نسب إشغال هذه المستشفيات التي تعد حائط الصد الأول منذ بداية الجائحة.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بمراجعة بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد وتحديثها وفقًا للأبحاث والإرشادات العلمية، فضلاً عن تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية بالمستشفيات على بروتوكولات العلاج والتشخيص لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأكد مجاهد أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بحالات المُصابين بفيروس كورونا ومن ضمنهم حالات العزل المنزلي وتوافر الرعاية الصحية اللازمة لهم بـ محافظات الجمهورية.

وشددت على عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.