أيمن الدسوقي: طرح حصة من شركتي بيي ومصاري في البورصة قريبا

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فريق دوت الخليج – قال أيمن الدسوقي، الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار للاستثمارات المالية، إنها تستعد لإتمام جزء من مذكرة التفاهم الموقعة مع فودافون مصر بشأن الاستحواذ على 20% من شركتي مصاري وبيي لحلول المدفوعات الرقمية، وسيتم الإعلان عنه قريبا.
وأفاد الدسوقي، خلال أعمال الجلسة الثانية من مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث “استثمار التعافي” بأن عملية الفحص النافي للجهالة بشأن الصفقة – التي اعتبرها بين الأهم في سوق الخدمات المالية الرقمية المصرية – لا تزال جارية.
وأفصح الدسوقي، عن اقتراب الشركة من طرح حصة من بي ومصاري في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عن طريق اكتتاب فودافون مصر في زيادة رأس مال كل من شركتى بيي ومصاري بالقيمة الاسمية بما يوازي حصة تبلغ 20٪ من أسهم كل شركة.
وأكد أن إتمام هذه الصفقة لن يغير في التزام شركتي بيي ومصاري بجميع الاتفاقات والشراكات المبرمة مع جميع الأطراف العاملة في السوق المصرية دون تغيير.
وتابع أنه من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسارع نمو حجم أعمال الشركتين، حيث ستساهم فودافون مصر بتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة من قبل كلاً من الشركتين والاستفادة من خبرات فودافون في قارة إفريقيا والعمل على التوسع الإقليمي لشركة بيي وشركة مصاري.
وأشار الدسوقي إلى الفرص الواعدة التي يحويها قطاع المدفوعات الإلكترونية، لا سيما بعد أن سجل نحو 30% نموا بنهاية العام الماضي، مشيرا إلى تجاوز معدل النمو المحقق لدى ابتكار القابضة على مستوى السوق 40%.
وعلى جانب آخر، توقع الدسوقي أن تحدث مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل إسكان متوسطي الدخل بفائدة 3% حركة في سوق الوحدات المغلقة كاملة التشطيب.
ولفت إلى تحول الرغبة في التمويل في السوق إلى الأفراد بدلا من تركزها في المؤسسات طوال العقود الماضي؛ لانخفاض المخاطر وزيادة الطلب.
ونبه إلى النمو المرتقب لسوق تطبيقات المدفوعات الرقمية والتي زاد معدل استخدامها بنحو 120% خلال فترة جائحة كورونا.
ورغم استفادة الافراد من مبادرة البنك المركزي المصري لتأجيل أقساط القروض، أفاد الدسوقي بتأثيرها على دورة رأس المال وتدفقات الأموال بالشركات.
وطالب الدسوقي بإطلاق مبادرات تمويلية جديدة خلال العام الجاري تستهدف الأنشطة الإنتاجية.
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