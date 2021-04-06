أيمن الدسوقي: طرح حصة من شركتي بيي ومصاري في البورصة قريبا

فريق دوت الخليج – قال أيمن الدسوقي، الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار للاستثمارات المالية، إنها تستعد لإتمام جزء من مذكرة التفاهم الموقعة مع فودافون مصر بشأن الاستحواذ على 20% من شركتي مصاري وبيي لحلول المدفوعات الرقمية، وسيتم الإعلان عنه قريبا.

وأفاد الدسوقي، خلال أعمال الجلسة الثانية من مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث “استثمار التعافي” بأن عملية الفحص النافي للجهالة بشأن الصفقة – التي اعتبرها بين الأهم في سوق الخدمات المالية الرقمية المصرية – لا تزال جارية.

وأفصح الدسوقي، عن اقتراب الشركة من طرح حصة من بي ومصاري في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عن طريق اكتتاب فودافون مصر في زيادة رأس مال كل من شركتى بيي ومصاري بالقيمة الاسمية بما يوازي حصة تبلغ 20٪ من أسهم كل شركة.

وأكد أن إتمام هذه الصفقة لن يغير في التزام شركتي بيي ومصاري بجميع الاتفاقات والشراكات المبرمة مع جميع الأطراف العاملة في السوق المصرية دون تغيير.

وتابع أنه من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسارع نمو حجم أعمال الشركتين، حيث ستساهم فودافون مصر بتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة من قبل كلاً من الشركتين والاستفادة من خبرات فودافون في قارة إفريقيا والعمل على التوسع الإقليمي لشركة بيي وشركة مصاري.

وأشار الدسوقي إلى الفرص الواعدة التي يحويها قطاع المدفوعات الإلكترونية، لا سيما بعد أن سجل نحو 30% نموا بنهاية العام الماضي، مشيرا إلى تجاوز معدل النمو المحقق لدى ابتكار القابضة على مستوى السوق 40%.

وعلى جانب آخر، توقع الدسوقي أن تحدث مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل إسكان متوسطي الدخل بفائدة 3% حركة في سوق الوحدات المغلقة كاملة التشطيب.

ولفت إلى تحول الرغبة في التمويل في السوق إلى الأفراد بدلا من تركزها في المؤسسات طوال العقود الماضي؛ لانخفاض المخاطر وزيادة الطلب.

ونبه إلى النمو المرتقب لسوق تطبيقات المدفوعات الرقمية والتي زاد معدل استخدامها بنحو 120% خلال فترة جائحة كورونا.

ورغم استفادة الافراد من مبادرة البنك المركزي المصري لتأجيل أقساط القروض، أفاد الدسوقي بتأثيرها على دورة رأس المال وتدفقات الأموال بالشركات.

وطالب الدسوقي بإطلاق مبادرات تمويلية جديدة خلال العام الجاري تستهدف الأنشطة الإنتاجية.