رئيس هيرميس فاينانس: كورونا دعمت التحول الرقمي للخدمات المالية.. وطفرة في نمو التمويل الاستهلاكي

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فريق دوت الخليج – قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، إن العديد من التحديات لازالت تعترض نمو البورصة المصرية التي تحتاج إلى طروحات جديدة؛ لتعزيز السيولة والمنتج المتداول وتنوعه.
وأضاف حسونة، خلال أعمال الجلسة الثانية “الأموال منخفضة التكلفة” في المؤتمر السنوي الثالث لجريدة “دوت الخليج” الذي انطلق بعنوان “استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا”، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تهيئة مصر لجذب الشركات الناشئة عبر تقديم حوافز وتيسيرات تتناسب مع أنشطة الشركات.
وتابع رئيس شركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، أن قطاع التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية وما يرتبط به من أنشطة لا سيما منصات التجارة الإلكترونية، والشركات العاملة في الخدمات المالية، من القطاعات التي حققت الاستفادة أيضًا خلال أزمة كورونا، إضافة إلى نشاط الرعاية الصحية، وما يشمله من عيادات ومعامل ومراكز طبية.
ولفت إلى أن القطاع العقاري من القطاعات المرشحة للنمو خلال الفترة المقبلة نظرًا لعودة الثقة في ذلك القطاع، وفي حال نشاطه سينمو معه تباعًا قطاع المقاولات، مضيفا أنه ضمن القطاعات أيضًا التي ستشهد نموًّا خلال الفترة المقبلة، قطاع السيارات خاصة مع توجه الدولة نحو مشروع إحلال وتجديد السيارات.
ونوه حسونة إلى مساهمة الحكومة في تحفيز العديد من الأنشطة خلال فترة جائحة كورونا، ما دعم استمراريتها، فضلا عن التيسيرات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري، الأمر الذي ساهم بصورة مؤثرة في تعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية.
وذكر حسونة أن أزمة كورونا عدلت من أسلوب أداء الشركات والأفراد، وهو ما فتح الباب أمام الحلول التكنولوجية لتتداخل مع كل الخدمات الأمر الذي سرع من وتيرة التحول الرقمي في مصر، بما عاد بالفائدة على مختلف القطاعات.
وأضاف أن القطاع المصرفي استفاد بشكل كبير من الأزمة بتعزيز مسيرة تحوله إلى العالم الرقمي مع توقعات بتحقيق طفرة في نمو محافظ الائتمان مع تقلص معدلات الفائدة الأساسية.
وضرب حسونة مثلا بشركته التي تمكنت من تحقيق 350% نموا بحجم عملياتها خلال العام الماضي على أساس سنوي، لتصل حجم عملياتها إلى 950 مليون جنيه، فضلا عن تحولها إلى الربحية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، إلى أن التطبيق الخاص بالشركة ضم حتى الآن 250 منصة إلكترونية للبيع والشراء أونلاين، كما تخطى مجموع شركاء “فاليو” حاليًا 860 شريكًا ممثلين في شركات وسلاسل تجارية، ومحلات، ومتاجر إلكترونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيرميس فاينانس: كورونا دعمت التحول الرقمي للخدمات المالية.. وطفرة في نمو التمويل الاستهلاكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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