رئيس هيرميس فاينانس: كورونا دعمت التحول الرقمي للخدمات المالية.. وطفرة في نمو التمويل الاستهلاكي

فريق دوت الخليج – قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، إن العديد من التحديات لازالت تعترض نمو البورصة المصرية التي تحتاج إلى طروحات جديدة؛ لتعزيز السيولة والمنتج المتداول وتنوعه.

وأضاف حسونة، خلال أعمال الجلسة الثانية “الأموال منخفضة التكلفة” في المؤتمر السنوي الثالث لجريدة “دوت الخليج” الذي انطلق بعنوان “استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا”، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تهيئة مصر لجذب الشركات الناشئة عبر تقديم حوافز وتيسيرات تتناسب مع أنشطة الشركات.

وتابع رئيس شركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، أن قطاع التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية وما يرتبط به من أنشطة لا سيما منصات التجارة الإلكترونية، والشركات العاملة في الخدمات المالية، من القطاعات التي حققت الاستفادة أيضًا خلال أزمة كورونا، إضافة إلى نشاط الرعاية الصحية، وما يشمله من عيادات ومعامل ومراكز طبية.

ولفت إلى أن القطاع العقاري من القطاعات المرشحة للنمو خلال الفترة المقبلة نظرًا لعودة الثقة في ذلك القطاع، وفي حال نشاطه سينمو معه تباعًا قطاع المقاولات، مضيفا أنه ضمن القطاعات أيضًا التي ستشهد نموًّا خلال الفترة المقبلة، قطاع السيارات خاصة مع توجه الدولة نحو مشروع إحلال وتجديد السيارات.

ونوه حسونة إلى مساهمة الحكومة في تحفيز العديد من الأنشطة خلال فترة جائحة كورونا، ما دعم استمراريتها، فضلا عن التيسيرات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري، الأمر الذي ساهم بصورة مؤثرة في تعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وذكر حسونة أن أزمة كورونا عدلت من أسلوب أداء الشركات والأفراد، وهو ما فتح الباب أمام الحلول التكنولوجية لتتداخل مع كل الخدمات الأمر الذي سرع من وتيرة التحول الرقمي في مصر، بما عاد بالفائدة على مختلف القطاعات.

وأضاف أن القطاع المصرفي استفاد بشكل كبير من الأزمة بتعزيز مسيرة تحوله إلى العالم الرقمي مع توقعات بتحقيق طفرة في نمو محافظ الائتمان مع تقلص معدلات الفائدة الأساسية.

وضرب حسونة مثلا بشركته التي تمكنت من تحقيق 350% نموا بحجم عملياتها خلال العام الماضي على أساس سنوي، لتصل حجم عملياتها إلى 950 مليون جنيه، فضلا عن تحولها إلى الربحية.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، إلى أن التطبيق الخاص بالشركة ضم حتى الآن 250 منصة إلكترونية للبيع والشراء أونلاين، كما تخطى مجموع شركاء “فاليو” حاليًا 860 شريكًا ممثلين في شركات وسلاسل تجارية، ومحلات، ومتاجر إلكترونية.