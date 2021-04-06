للعام الثالث.. رجل الأعمال نجيب ساويرس يستعرض خطته الاستثمارية أمام مؤتمر دوت الخليج

فريق دوت الخليج – كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن خطته الاستثمارية بالفترة المقبلة وأبرز القطاعات التي يركز عليها، والتي يتمثل أبرزها في قطاع الذهب والمناجم والقطاع المصرفي وتوسعاته بالقطاع العقاري.

جاء ذلك خلال المقابلة التي أدراتها مديرتا تحرير جريدة «دوت الخليج» ياسمين منير ورضوى إبراهيم، مع المهندس نجيب ساويرس، ضمن أعمال مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة.

وقال ساويرس إنه يتمنى طرح رخص جديدة بالقطاع المصرفي المصري، مشيرا إلى أنه مهتم بالحصول على رخصة بنك في مصر وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل البنك المركزي المصري المصري عند السماح بذلك، مشيرا إلى أنه يمتلك خبرات في هذا المجال من خلال عمله بالخارج.

واوضح ساويرس أن شركته لديها وحدات مصرفية بالخارج ويسعى لأن يكون لها وحدة مصرفية بالسوق المصرية، حيث يعد الاستثمار بالقطاع المصرفي على رأس اهتماماته إلى جانب النشاط الترفيهي عبر شركة أوراسكوم وكذلك الاستثمار بقطاع الذهب والمناجم.

وأكد ساويرس أن مصر باتت لديها القدرة على اقتناص الفرص الاستثمارية الخارجية.

وأضاف أن اجتذاب مثل هذه الاستثمارات يتطلب عدم تغيير القوانين، مع طرح مشاريع كاملة من حيث التراخيص والموافقات وكذلك التمويل.

وتابع أن على الحكومة توظيف مكاتب استشارية للإجابة والرد على كافة استفساراتهم، وتكون دليل استرشادي لهم، وتكون بمثابة لجنة عدم حدوث المنازعات.

وأشار إلى أن القطاع الخاص صاحب توفير من 80 إلى 90% من فرص العمل، وبالتالي على الحكومة أن تراعي عند طرح مشروع قانون جديد أو تعديل قانون قائم إجراء حوار مجتمعي.

واقترح المهندس نجيب ساويرس تحويل أرض مقر الحزب الوطني ومجمع التحرير إلى حديقة، من أجل إعلاء قيمة المتحف المصري.

وأضاف أن منطقة وسط البلد معدومة من أي مساحات خضراء بهذه المساحة، ومن ثم فإن هذا المقترح سيعلي من شأن المتحف، وسيعزز من مساحة القطعة الخضراء داخل هذه المنطقة.

وعن مشروع تطوير منطقة الهرم، قال المهندس نجيب ساويرس إنه من المخطط أن يتم افتتاحه قبل الموسم الشتوي المقبل، وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه للمشروع.

وأضاف ساويرس أن مشروع التطوير يشمل نقل البوابة الرئيسية من نهاية شارع الهرم، إلى طريق الفيوم، مع إنشاء مبانٍ جديدة لخدمة الزوار والسائحين، وقاعات عرض سينمائية لعرض الأفلام الوثائقية التاريخية، ومبنى لكبار الزوار مستوحى من التصميم الفرعوني، ونشر الوعي بين أهلي المنطقة بأهمية السياحة وتقليل المضايقات التي يتعرض لها السياح بتلك المنطقة.

وفيما يتعلق بسوق المال قال ساويرس، إن حجم البورصة المصرية مازال صغير، وهي بحاجة إلى طرح عدد أكبر من الشركات الكبرى.

وأضاف أن المستثمرين يخشون البورصة لأنها مازلت صغيرة وليس لديها سيولة كافية مثل باقي البورصات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات رصدت مليارات الجنيهات، للاستثمار في السوق المصرية، ومن ثم يجب على الدولة حسن استغلال هذه الفرصة، عبر تدشين مصانع ومشروعات في قطاعات مختلفة، كما يمكن الاستفادة منها في زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة.

وبالنسبة لخطته في القطاع العقاري، كشف المهندس نجيب ساويرس، عن عزمه إقامة مشروع سكني متكامل للشريحة المتوسطة في صعيد مصر وتحديدا في محافظة سوهاج، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات ولفتح أفق استثمارية بالصعيد.

وأضاف ساويرس أن التوجه نحو الصعيد يمثل أولوية في خطته الاستثمارية وذلك لاحتياج تلك المنطقة إلى المزيد من الاستثمارات وضمن الدور المجتمعي الذي يقوم به لارتباطه بها، مشيرا إلى أنه عقد أكثر من لقاء مع مسؤولين عدة وينتظر توفير الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

قال ساويرس إن شركة أورا ديفلوبرز تسعى للحصول على 600 فدان في الساحل الشمالي ضمن خطتها الوسعية بالفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة تنتظر إنهاء الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في تلك المنطقة ونقل التبعية من هيئة التنمية السياحية إلى المجتمعات العمرانية.

وأشار ساويرس إلى أن الشركة تعمل حاليا على مشروعي زد في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، ومع حصول الشركة على أرض الساحل الشمالي فإنها ستكتفي خلال الفترة الحالية على المشروعات الثلاثة، خاصة وأن الاستثمارات الخاصة بتلك المشروعات ستتراوح بين 200 إلى 300 مليار جنيه خلال فترة تصل إلى 12 عام.

وتابع أن السوق العقاري مليء بالفرص الاستثمارية في ظل استحواذ الطلب على المشروعات المتوسطة وما فوقها على نحو 10% فقط من السوق، وهو ما يفتح الباب أمام كافة الشركات للعمل في العديد من الشرائح.

وأشار إلى أن الحكومة لا بد وأن تطرح أراضي تتناسب مع متطلبات الشرائح منخفضة الدخل خاصة وأن الأراضي تمثل الوزن النسبي الأكبر من تكلفة الإنشاءات.

وكشف ساويرس عن نيته إيجاد وسيلة للتعاون بين شركتي أورا وأوراسكوم، وذلك مع توجه شركة أوراسكوم نحو القطاع الترفيهي والذي حصلت من خلالها على عقود مشروع منطقة الهرم والصوت والضوء.

وأضاف ساويرس أن هناك نية أيضا لطرح شركة أورا في البورصة وتنتظر الشركة بدء التسليم في مشروعاتها لاتخاذ قرار في ذلك، مشيرا إلى أن شركة أوراسكوم من الممكن أن يكون لها دور كبير في مشروعات الشق الترفيهي التابع لأورا ديفلوبرز بمشروعاتها في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

وعن مناخ الاستثمار في مصر، قال المهندس نجيب ساويرس إن الحكومة لا بد وأن تطرح مشروعات متكاملة جاهزة التراخيص والأراضي وأيضا التمويلات حتى يتسنى لنا استغلال تلك الفرصة الذهبية الحالية في جذب المستثمرين الأجانب مع وقف العديد من دول المنطقة.

وأشار ساويرس إلى أن كافة الظروف مهيأة لاقتناص مصر تلك الفرصة الذهبية مع توقف عدة دول مثل سوريا والعراق وليبيا والسودان.

ونوه إلى أن ملف التمويل سيلعب دورا كبيرا في ذلك من خلال قيام البنوك المحلية بذلك الدور ما سيسهل مهمة المستثمرين، قائلا: “البنوك المحلية أولى بتويل تلك المشروعات من البنوك الأجنبية”.

وقال المهندس نجيب ساويرس إنه يسعى لحجز مكانة متقدمة له في سوق الذهب بمصر، خاصة وأنه يأتي ضمن أكبر 10 مستثمرين بقطاع المناجم والذهب بالسوق الإفريقية.

وقال: ”بالطبع مستعد للحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن الذهب في مصر، وأتمنى أن أكون أكبر مستثمر بالسوق”.

وأشار ساويرس إلى أن قطاع الذهب في مصر قادر على جذب كبرى الشركات ولكن كان من المهم تهيئة المناخ التشريعي لذلك، بما يتماشى مع ما تقدمه دول إفريقيا في هذا الإطار، موضحا أنه تقدم للحكومة في وقت سابق بنسخ من القوانين التي تعمل بها تلك الدول للتوصل إلى صيغة توافقية تلبي احتياجات الطرفين.

وأكد أنه سينافس على جميع المشروعات التي سيتم طرحا في هذا القطاع لتحقيق أهدافه باحتلال مكانة متقدمة بالسوق المصرية.