شريف سامي: أزمة كورونا فرضت متغيرات كانت مطلوبة منذ فترة طويلة

فريق دوت الخليج – قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي إن أزمة فيروس كورونا حققت متغيرات كنا نطالب بها منذ فترة زمنية طويلة، وانعكست بطفرة في قطاعي الصحة والتكنولوجيا واللذان شهدا اهتماما ودعما كبيرا عبر المبادرات الحكومية المختلفة، وزاد الوعي بأهمية كلا منهما خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثانية “الأموال منخفضة التكلفة” في المؤتمر السنوي الثالث لجريدة “دوت الخليج” الذي انطلق بعنوان “استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا”، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أن انخفاض الوعي يعد من ضمن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، فعلى سبيل المثال عندما قامت وزارة المالية العام الماضي بطرح سندات خضراء، كان هناك عنصر لم يتوافر عن الأوجه المقرر استغلال العائدات الخاصة بها.

ولفت سامي إلى أن مبادرات البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا خصصت حصة من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الاتجاه التي صاغته الدولة لحماية مجتمع الأعمال من تداعيات جائحة كورونا.