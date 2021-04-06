شريف سامي: أزمة كورونا فرضت متغيرات كانت مطلوبة منذ فترة طويلة

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فريق دوت الخليج – قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي إن أزمة فيروس كورونا حققت متغيرات كنا نطالب بها منذ فترة زمنية طويلة، وانعكست بطفرة في قطاعي الصحة والتكنولوجيا واللذان شهدا اهتماما ودعما كبيرا عبر المبادرات الحكومية المختلفة، وزاد الوعي بأهمية كلا منهما خلال الأشهر الماضية.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثانية “الأموال منخفضة التكلفة” في المؤتمر السنوي الثالث لجريدة “دوت الخليج” الذي انطلق بعنوان “استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا”، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أن انخفاض الوعي يعد من ضمن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، فعلى سبيل المثال عندما قامت وزارة المالية العام الماضي بطرح سندات خضراء، كان هناك عنصر لم يتوافر عن الأوجه المقرر استغلال العائدات الخاصة بها.
ولفت سامي إلى أن مبادرات البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا خصصت حصة من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الاتجاه التي صاغته الدولة لحماية مجتمع الأعمال من تداعيات جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف سامي: أزمة كورونا فرضت متغيرات كانت مطلوبة منذ فترة طويلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.