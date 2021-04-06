عمرو البهي: 450% نموا في المعاملات الرقمية بالربع الأول من العام الجاري

فريق دوت الخليج – قال عمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر إن البنك المركزي المصري المصري طرح مبادرات متعددة بعد أزمة كورونا، للاستفادة قدر المستطاع من التطورات المفاجئة التي فرضتها الجائحة، وإنها خصصت لقطاعات حيوية وتنوعت بين الصناعة والزراعة والمقاولات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، خلال كلمته بالجلسة الثانية من مؤتمر دوت الخليج للاستثمار والذي عقدت نسخته الثالثة تحت عنوان استثمار التعافي، أن الهدف الرئيسي كان تعظيم الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تنوع الموارد المغذية له ودفع الشركات لزيادة توسعاتها من خلال رفع خطوط الإنتاج وزيادة استثماراتها بتوسيع نطاق النشاط العاملة فيه.

ولفت البهي إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان ضمن أولويات المركزي عند صياغة الحزم التحفيزية، حيث أن هذا القطاع يساعد على زيادة معدلات التوظيف واستغلال حجم العمالة في السوق مما يدعم من اتجاه الشمول المالي وهو اتجاه الدولة لدعم الاقتصاد بالسنوات الأخيرة.

وأعرب البهي عن تفاؤله بثمار مبادرات البنك المركزي المصري، مؤكدا ضرورة البدء في زيادة فعالية دور شركة ضمان المخاطر.

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، أن التكنولوجيا المالية – FinTech أصبحت تلقى رواجا غير مسبوقا بعد جائحة كورونا الأخيرة، وانعكس ذلك على نمو الأرقام، حيث قفزت شريحة الأفراد المتعاملون بالقنوات الرقمية حوالي 100%”.

وأشار البهي إلى أن الشركات الكبري والتي تقوم بعمليات تجارية عبر القنوات الرقمية قفزت نسبتها إلى 300% تقريبا، وتمثل حوالي 30% من محفظة الشركات الكبري.

وكشف الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، عن نمو عدد المعاملات الرقمية بحوالي 450% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2020.

ويعتقد البهي أن الجائحة ساهمت من الإسراع بتنفيذ وتيرة التحول الرقمي وهي استراتيجية الدولة قبل الأزمة، موكدا أنها ساهمت في زيادة الإقبال على القنوات الرقمية بشكل غير مسبوق.