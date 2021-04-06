عمرو البهي: 450% نموا في المعاملات الرقمية بالربع الأول من العام الجاري

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فريق دوت الخليج – قال عمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر إن البنك المركزي المصري المصري طرح مبادرات متعددة بعد أزمة كورونا، للاستفادة قدر المستطاع من التطورات المفاجئة التي فرضتها الجائحة، وإنها خصصت لقطاعات حيوية وتنوعت بين الصناعة والزراعة والمقاولات.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، خلال كلمته بالجلسة الثانية من مؤتمر دوت الخليج للاستثمار والذي عقدت نسخته الثالثة تحت عنوان استثمار التعافي، أن الهدف الرئيسي كان تعظيم الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تنوع الموارد المغذية له ودفع الشركات لزيادة توسعاتها من خلال رفع خطوط الإنتاج وزيادة استثماراتها بتوسيع نطاق النشاط العاملة فيه.
ولفت البهي إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان ضمن أولويات المركزي عند صياغة الحزم التحفيزية، حيث أن هذا القطاع يساعد على زيادة معدلات التوظيف واستغلال حجم العمالة في السوق مما يدعم من اتجاه الشمول المالي وهو اتجاه الدولة لدعم الاقتصاد بالسنوات الأخيرة.
وأعرب البهي عن تفاؤله بثمار مبادرات البنك المركزي المصري، مؤكدا ضرورة البدء في زيادة فعالية دور شركة ضمان المخاطر.
وتابع الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، أن التكنولوجيا المالية – FinTech أصبحت تلقى رواجا غير مسبوقا بعد جائحة كورونا الأخيرة، وانعكس ذلك على نمو الأرقام، حيث قفزت شريحة الأفراد المتعاملون بالقنوات الرقمية حوالي 100%”.
وأشار البهي إلى أن الشركات الكبري والتي تقوم بعمليات تجارية عبر القنوات الرقمية قفزت نسبتها إلى 300% تقريبا، وتمثل حوالي 30% من محفظة الشركات الكبري.
وكشف الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، عن نمو عدد المعاملات الرقمية بحوالي 450% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2020.
ويعتقد البهي أن الجائحة ساهمت من الإسراع بتنفيذ وتيرة التحول الرقمي وهي استراتيجية الدولة قبل الأزمة، موكدا أنها ساهمت في زيادة الإقبال على القنوات الرقمية بشكل غير مسبوق.
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