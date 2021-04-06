خليل البواب: مناقشات مع البورصة لتطوير منظومة إصدار السندات بالتعاون مع مصر المقاصة

فريق دوت الخليج – قال خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال إن عمل الشركة يرتكز على كونها بنك استثمار متخصص في أدوات الدين، ويقوم على محورين الأول نشاط بنوك استثمار كاستشارات مالية بجميع أنواعها سواء سندات توريق وغيرها، والأخر يتمحور حول إدارة الأصول.

وتوقع البواب، في كلمته خلال أعمال الجلسة الثانية من مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث والذي حاء بعنوان “استثمار التعافي” أن ترتفع إجمالي أحجام إصدار السندات خلال العام المالي الجاري إلى 25 مليار جنيه مقابل 15 مليار بالعام المالي الماضي، و9 مليارات بعام 2019، مؤكدا أن هذا النمو يؤكد استمرار الاحتياج إلى تنويع موارد التمويل بصفة دائمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال إن الشركة تولي اهتماما بنشاط الوساطة في أدوات الدين، موضحا أنه من الأسواق القوية حيث يتم تغطية الإصدارات عن طريق البنوك بطريقة جيدة، ولكن الهدف المراد الوصول له بالتعاون مع هيئة الرقابة هو جذب إصدارات أولية لمستثمرين جدد مثل الأفراد ومديري الأصول لصناديق تأمين خاصة.

وكشف البواب عن وجود مناقشات مع البورصة المصرية لتطوير منظومة إصدار السندات بالتعاون مع شركة مصر المقاصة.

وألمح إلى أن السندات الخضراء من ضمن قنوات التمويل المهمة، مؤكدا أنها عنصر فعال خاصة بعد اصدار الحكومة المصرية للسندات الخضراء.

ولفت إلى أن هناك مشروعات لدى شركات لديها مساحة لإصدار سندات خضراء وتسمح لخلق فرص عمل جديدة.