خليل البواب: مناقشات مع البورصة لتطوير منظومة إصدار السندات بالتعاون مع مصر المقاصة

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فريق دوت الخليج – قال خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال إن عمل الشركة يرتكز على كونها بنك استثمار متخصص في أدوات الدين، ويقوم على محورين الأول نشاط بنوك استثمار كاستشارات مالية بجميع أنواعها سواء سندات توريق وغيرها، والأخر يتمحور حول إدارة الأصول.
وتوقع البواب، في كلمته خلال أعمال الجلسة الثانية من مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث والذي حاء بعنوان “استثمار التعافي” أن ترتفع إجمالي أحجام إصدار السندات خلال العام المالي الجاري إلى 25 مليار جنيه مقابل 15 مليار بالعام المالي الماضي، و9 مليارات بعام 2019، مؤكدا أن هذا النمو يؤكد استمرار الاحتياج إلى تنويع موارد التمويل بصفة دائمة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال إن الشركة تولي اهتماما بنشاط الوساطة في أدوات الدين، موضحا أنه من الأسواق القوية حيث يتم تغطية الإصدارات عن طريق البنوك بطريقة جيدة، ولكن الهدف المراد الوصول له بالتعاون مع هيئة الرقابة هو جذب إصدارات أولية لمستثمرين جدد مثل الأفراد ومديري الأصول لصناديق تأمين خاصة.
وكشف البواب عن وجود مناقشات مع البورصة المصرية لتطوير منظومة إصدار السندات بالتعاون مع شركة مصر المقاصة.
وألمح إلى أن السندات الخضراء من ضمن قنوات التمويل المهمة، مؤكدا أنها عنصر فعال خاصة بعد اصدار الحكومة المصرية للسندات الخضراء.
ولفت إلى أن هناك مشروعات لدى شركات لديها مساحة لإصدار سندات خضراء وتسمح لخلق فرص عمل جديدة.
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