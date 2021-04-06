خليل البواب يتوقع ارتفاع إصدارات السندات خلال العام الجاري إلى 25 مليار جنيه

حبي – قال خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، إن عمل الشركة يرتكز على كونها بنك استثمار متخصص في أدوات الدين، ويقوم على محورين الأول نشاط بنوك استثمار كاستشارات مالية بجميع أنواعها سواء سندات توريق وغيرها، والأخر يتمحور على إدارة الأصول.

وتوقع البواب في كلمته خلال أعمال الجلسة الثانية من مؤتمر دوت الخليج السنوي الثالث والذي جاء بعنوان “استثمار التعافي” أن يرتفع إجمالي أحجام إصدار السندات خلال العام المالي الجاري إلى 25 مليار جنيه مقابل 15 مليار بالعام المالي الماضي، و9 مليارات بعام 2019، مؤكدا أن هذا النمو يؤكد استمرار الاحتياج إلى تنويع موارد التمويل بصفة دائمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال إنها تولي اهتماما بنشاط الوساطة في أدوات الدين، موضحا أنه من الأسواق القوية حيث يتم تغطية الإصدارات عن طريق البنوك بطريقة جيدة، ولكن الهدف المراد الوصول له بالتعاون مع هيئة الرقابة هو جذب إصدارات أولية لمستثمرين جدد مثل الأفراد ومديري الأصول لصناديق تأمين خاصة.

وأوضح البواب أن الجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت تقود المناقشات مع هيئة الرقابة المالية لتطوير سوق السندات، كما يتم التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة.

وألمح إلى أن السندات الخضراء من ضمن قنوات التمويل المهمة، مؤكدا أنها عنصر فعال خاصة بعد إصدار الحكومة المصرية للسندات الخضراء، لافتا إلى أن هناك مشروعات متنوعة تسمح بإصدار سندات خضراء بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة