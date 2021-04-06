اقتصاد البحرين ينكمش 5.51% في الربع الأخير من 2020

– أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البحرين تراجع 5.51 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020 لكنه ظل ثابتا على أساس فصلي.

وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد المملكة، المنتج الصغير للنفط، انكمش 5.4 في المئة العام الماضي متأثرا بجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويتوقع الصندوق أن يعود اقتصادها للانتعاش هذا العام، مع نمو يبلغ 3.3 في المئة.

وقالت البحرين الشهر الماضي إنها تتوقع نموا نسبته خمسة في المئة هذا العام.