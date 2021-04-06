صناديق الأسهم العالمية تتلقى تدفقات بقيمة 44.7 مليار دولار في أسبوع

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وكالات _ قفزت تدفقات الاستثمارات إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى هذا العام في الأسبوع المنتهي في 31 مارس مع تفضيل المستثمرين الآمان وسط هبوط في أسعار السندات وموجة إغلاقات جديدة في أوروبا لاحتواء عدد متزايد من الإصابات بفيروس كورونا.
وأظهر بيانات من رفينيتيف ليبر أن صناديق الأسهم العالمية تلقت تدفقات بقيمة 44.7 مليار دولار في ذلك الأسبوع، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.
ووفقا لرويترز من ناحية أخرى، تلقت صناديق الأسهم تدفقات بقيمة 17.6 مليار دولار، وهي الأدنى في ثلاثة أسابيع، مع تعرضها لضغوط من قفزة في عوائد السندات الأمريكية.
وإجمالا، تلقت صناديق الأسهم مشتريات صافية بقيمة 289.6 مليار دولار في الربع الأول، وهي الأكبر منذ عام 2013 على الأقل، رغم أن التدفقات تباطأت في أواخر مارس.
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