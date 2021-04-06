مال وأعمال

سترايب للمدفوعات الرقمية يفتتح مكتب في دبي

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– أعلن عملاق المدفوعات الرقمية سترايب اليوم الثلاثاء فتح مكتب في دبي، العاصمة المالية للإمارات العربية المتحدة، في أول توسع له في منطقة الشرق الأوسط.

وتأسست سترايب في 2010 على يد الأخوين الإيرلنديين باتريك وجون كوليسون، وتستخدمها الآن ما يربو على 50 شركة، تعالج كل منها ما يزيد عن مليار دولار سنويا لاستقبال المدفوعات وفواتير العملاء.

ومن بين الشركات التي تستخدم خدمة المدفوعات جوجل وأوبر وأمازون وعملاق الشحن ميرسك.

وقالت سترايب إن عدة شركات تستخدم بالفعل خدماتها في الإمارات، مثل تطبيق إدارة الصالات الرياضية جلوفوكس ومنصة طلب الطعام تشات فود.

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وأضافت أنها تدخل السوق بشراكة مع شركة معالجة المدفوعات التي مقرها دبي نتورك إنترناشونال.

وقفزت قيمة سترايب الشهر الماضي إلى 95 مليار دولار بعد أن جمعت رأسمال بفضل ازدهار التجارة الإلكترونية عبر جولة تمويل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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