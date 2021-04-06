أسهم تسلا تقفز 5% بعد تسجيل تسليمات قياسية بفضل طلب قوي في الصين

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– قفزت أسهم تسلا خمسة بالمئة أمس الاثنين بعد أن سجل صانع السيارات الكهربائية تسليمات فصلية قياسية بفضل طلب قوي في الصين ساعد في تعويض أثر نقص عالمي في أجزاء السيارات.
وقالت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك إنها سلمت 184 ألفا و800 مركبة جميع أنحاء العالم في الربع الأول من 2021 وهو ما يزيد عن التقديرات البالغة 177 ألفا و822 مركبة، بحسب بيانات رفينيتيف.
وجرى تداول سهم تسلا في أواخر التعاملات عند 695 دولارا. وأسهم الشركات منخفضة حوالي واحد بالمئة عن مستواها في بداية العام لكنها تبقى مرتفعة بأكثر من 600 بالمئة على مدار الاثني عشر شهرا الماضية.
والقيمة السوقية لتسلا البالغة 668 مليار دولار تجعل الشركة صانع السيارات الأعلى قيمة بفارق كبير رغم أن إنتاجها ضئيل بالمقارنة بمنافسين مثل تويوتا موتور وفولكسفاجن وجنرال موتورز
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