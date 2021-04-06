مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.21% مستهل التعاملات وEGX70 يفقد 1.63%

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.21%، ليتداول عند مستوى 10278 نقطة.

بينما تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.63%، و 1.15% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 55.985 مليون جنيه على 112 شركة من خلال 1.473 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 28.094 مليون سهم بقيمة إجمالية 28.094 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 21 شركة مقابل ارتفاع 17 بينما لم تتغير أسعار 74.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 3.341 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 3.418 مليون جنيه، مقابل 76.7 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.070 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 33.496 مليون جنيه، مقابل 31.426 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.271 مليون جنيه، منها 726.330 ألف جنيه للمؤسسات، و545.029 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم سبيد ميديكال قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.3%، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 5.35%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 5.31%.

بينما تصدر سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.95%، تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 7.22%، ثم سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 5.83%.