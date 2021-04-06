رئيس هيئة الاستثمار يبحث فرص جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مجموعة من اللقاءات الثنائية، حيث التقى المهندس خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ممتلكات القابضة (الصندوق السيادي البحريني)، وتم التباحث حول فرص جذب استثمارات بحرينية جديدة إلى مصر، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر في القطاعات التي تهتم بها مجموعة “ممتلكات”، خاصة في القطاع الزراعي والامن الغذائي والقطاع الصحي والقطاع المصرفي.

وتضمنت اللقاءات التي عقدها رئيس هيئة الاستثمار خلال زيارته للمنامة، الاجتماع مع رؤساء كبرى الشركات البحرينية، حيث تم استعراض تطورات مناخ وحوافز وضمانات الاستثمار في مصر، ونجاح الحكومة المصرية من خلال الإجراءات التي اتخذتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا في الحفاظ على معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام الماضي.

كما قام رئيس هيئة الاستثمار باستعراض تفاصيل الفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية، وخاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، وغيرها من المدن الجديدة.

كما التقى رئيس هيئة الاستثمار حامد الزياني، العضو المنتدب لمجموعة ميدال للكابلات لمناقشة تنفيذ مشروعات صناعية داخل مصر، واجتمع مع السيد عادل اللبان، الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المتحد، والسيد عدنان يوسف، رئيس جمعية المصارف البحرينية، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات البحرينية بمصر.

كما ناقش الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار مع فريال ناس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال فرص التعاون في مجال ريادة الاعمال بين الهيئة والمؤسسة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فيما يخص إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال.

واجتمع ايضاً المستشار محمد عبد الوهاب مع أكرم مكناس الرئيس التنفيذي لشركة “بروموسيفن” القابضة، والتي لديها العديد من الأنشطة في مجال التطوير العقاري والضيافة، كما استقبل السيد عبد النبي الشعلة، مؤسس شركة “الفنار” للاستثمار، الذى أبدى رغبته في دراسة تنفيذ مشروعات في مصر في مجالات الصحة والتعليم، والتقى السيد فوزي كانو، رئيس مجموعة “يوسف بن احمد كانو”، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في المجال السياحي.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل توافر كافة مقومات التكامل الاقتصادي بين البلدين، داعياً المستثمرين البحرينيين لبحث فرص الاستثمار على أرض الواقع في مصر، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الخليجية العاملة في مصر التي تؤكد وجود بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة.