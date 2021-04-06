وزير الزراعة يعلن دخول أول شحنة برتقال مصري إلى الأسواق اليابانية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن دخول أول شحنة برتقال إلى اليابان بنجاح بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة والتي تعتبر هي الأصعب على مستوي العالم.

وأضاف القصير، أن جميع إجراءات الفحص في الميناء الياباني على البرتقال المصري تمت بنجاح وجاءت كلها مطابقة لكافة الاشتراطات اليابانيه والمقاييس الدوليه وذلك بشهادة اليابانيين الذين اشادو بالمنظومة الرقابيه التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري على الصادرات.

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مشيرا إلى انه على مدار عام 2019 كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الاجراءات التشريعيه والتنفيذيه اللازمه فى اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني امام اصناف الموالح المصرية في الجريده الرسميه اليابانية.

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‏ومن جانبه قال د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الاخيره في مجال فتح الأسواق الجديده وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات إلأ أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول عالميا فى تصدير البرتقال.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي عن فتح الاسوق اليابانية لاول مرة أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة