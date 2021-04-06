البنك الأهلي يقتنص صدارة ترتيب القروض في السوق المصرية والإفريقية في تصنيف بلومبرج

حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والإفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة في الربع الأول من عام 2021، بحسب نتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة.

كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثاني كمرتب رئيسي والمركز الثالث كوكيل للتمويل والمركز الثامن كمسوق للقروض المشتركة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بعد بنوك ومؤسسات دولية، حيث استطاع البنك الاهلي المصري إدارة اثني عشر صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 49 مليار جنيه مصري.

ومن جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

أضاف أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لسعي البنك المستمر لتوفير الاحتياجات التمويلية من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلي دفع العملية التنموية وزيادة فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والعالم خلال الفترة الحالية في ظل أزمة كورونا.

وأعرب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المتميزة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين بالبنك، كما يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

وأضاف أبو الفتوح أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة مستنداً في ذلك إلي قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح بتوفير التمويلات اللازمة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية علي الاقتصاد الوطني.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية وأكد على أن أهمية التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات التي تدعم الاقتصاد القومي وتؤثر في احتياجات المواطن.

وأضاف أحمد السرسي رئيس القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري ان فريق العمل المختص بالبنك استطاع بحرفية تحقيق نتائج متميزة في ابرام 12 صفقة كبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والتي من أهمها مجالات البنية التحتية والنقل والقطاع العقاري من خلال حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل قطاع وتلبي احتياجات العملاء والتي تحددها الدراسات التي يقوم بها المختصون.