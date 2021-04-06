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تحالف مرسى مرسى علم للتنمية ودهب للسياحة يسند إدارة بدوية إلى شركة تيريامف

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رنا ممدوح _ تحالفت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بكافة مقوماتها المادية والمعنوية وفي إطار تعاون وشراكة إقتصادية مثمرة مع شركة دهب للسياحة.

واتفق التحالف وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، على إسناد الإدارة الفندقية لقرية بدوية ورفع كفاءتها إلى شركة تيريامف لإدارة الفنادق.

وأفادت، أن التحالف اتفق على تعديل المسمى التجاري لقرية بدوية مرسى ليكون تيريامف مرسى علم.

وأشارت الشركة، إلى أن الاتفاق يكون موضع التنفيذ من خلال إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ليضم في عضويتها عضوا منتدبا عن دهب للسياحة وعضو مجلس إدارة عن تيريامف لإدارة الفنادق.

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وأعلنت أنها بصدد توقيع عقد الإدارة مع شركة تيريامف لإدارة الفنادق.

وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة إعتبارًا من جلسة تداول يوم 06/04/2021 الساعة 11:55.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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