مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة منتصف التعاملات والسبعيني يهبط 2.4%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من مبيعات المؤسسات.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10254 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.03%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.05%، ليتداول عند مستوى 54.59 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.4%، و 1.73% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 563.761 مليون جنيه على 174 شركة من خلال 20.641 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 91 شركة مقابل ارتفاع 37 بينما لم تتغير أسعار 46.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 36.680 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 41.783 مليون جنيه، مقابل 5.102 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 35.464 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 44.689 مليون جنيه، مقابل 9.225 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.216 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 22.590 مليون جنيه مقابل 21.373 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.02%، تلاه سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 5.63%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.56%.

بينما تصدر سهم سبيد ميديكال قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.30%، تلاه سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.20%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 8.72%.