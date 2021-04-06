معدل البطالة في منطقة اليورو يستقر عند‭% 8.3 ‬ خلال فبراير

– أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يطرأ عليه تغير في فبراير مقارنة مع القراءة المعدلة بالزيادة لشهر يناير، إذ حدّت مخططات الإحالة لإجازات بأجور مخفضة في أوروبا من تأثير الموجة الثانية من الجائحة على الوظائف في الربع الرابع.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم ‭‭‭19‬‬‬ دولة بلغ ‭‭‭8.3‬‬‬ بالمئة في فبراير، دون تغيير عن البيانات المعدلة لشهر يناير.

وقال بيرت كولين الخبير الاقتصادي في شؤون منطقة اليورو لدى بنك آي.إن.جي “يُظهر معدل البطالة الآن تأثيرا محدودا للموجة الثانية إذ تفيد التقارير الآن بأن يناير شهد ارتفاعا طفيفا في البطالة من ‭‭‭8.2‬‬‬ إلى ‭‭‭8.3‬‬ بالمئة‭‭‬‬‬”.

وأضاف “رغم أن المنحنى تغير قليلا، فإنه لا يغير الصورة. بالنظر إلى الانكماش في النشاط والإغلاق الطويل لقطاعات معينة، فإن تأثير الموجة الثانية على سوق العمل لا يزال معتدلا”.

وأظهرت أرقام يوروستات أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في فبراير ارتفع إلى ‭‭13.571‬‬ ‭‭‬‬‬مليون من ‭‭‭13.523‬‬‬ مليون في يناير.