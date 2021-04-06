الإسكندرية للأعمال الهندسية تتعاقد على تنفيذ محطة محولات المنصورية لتغذية المتحف المصري الكبير

تعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية، لتنفيذ محطة محولات المنصورية لتغذية المتحف المصري الكبير بإجمالى استثمارات 121 مليون جنيه خلال 10 أشهر.

ووفق بيان شركة الإسكندرية، كشف المهندس محمد بدران رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية بصفته قائد التحالف بأنه سيتم تنفيذ المحطة وفق أعلى المواصفات العالمية حيث تكون المحطة بجهد 66/11 ك.ف سعة ( 4×40 م.ف.أ (من النوع المعزول بالغاز GIS وذلك بتعاون تام بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحالف الذى نقوده.

وتابع ان الاختيار وقع على شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية لقيادة هذا التحالف بناء على الخبرات الكبيرة التى تتمتع بها الشركة وحلفائها من الشركات المحلية والأجنبية والمتخصصة فى أعمال الكهرباء والمحطات الكهربائية بطاقات مختلفة وأنظمة وحلول توفير استهلاك الكهرباء للمصانع وتحلية المياه وتطوير المصانع والبنية التحتية.

من ناحية أخرى أكدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بأن ذلك يأتى تأكيداً لتوجيهات رئيس الجهورية لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حضر توقيع التعاقد كلا من المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحالف الذى سيقوم بتنفيذ المحطة، والمهندس محمد بدران رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للاعمال الهندسية في حضور نائبيه المهندس أحمد محمد بدران والمحاسب عصام محمد بدران بالإضافة إلى ممثلي شركة TBEA ZONFA.