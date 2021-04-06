سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

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هبة عبد الله – شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء، استقرارا في أسعار الدولار أمام الجنيه لدى مجموعة واسعة من البنوك.
واستقرت أسعار العملة الخضراء في بنكي الأهلي ومصر عند ذات المستويات المسجلة بالأمس 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، دون تغيير.
كما استقرت العملة الأمريكية في كل من: البنك العربي الإفريقي الدولي والتجاري الدولي CIB وكريدي أجريكول وQNB- الأهلي وHSBC –مصر والمصرف العربي الدولي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
فيما تراجع الدولار ببنك الإسكندرية قرشا واحدا مقارنة بأسعار أمس الاثنين، ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
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