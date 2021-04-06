سابك السعودية تختار إتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي لطرح أنشطة الكيماويات المتخصصة

– قال مصدران مطلعان إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك اختارت إتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي للعمل على طرح عام أولي لأنشطة الكيماويات المتخصصة.

وكلفت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، الأهلي كابيتال في وقت سابق من العام للعمل على الطرح العام الأولي الذي قالت مصادر إنه سيدر مئات الملايين من الدولارات.

وذكر أحد المصدرين ومصدر ثالث أن أنشطة الكيماويات المتخصصة تدر حوالي ملياري دولار مبيعات سنوية لسابك، التي تسيطر عليها شركة أرامكو السعودية العملاقة.