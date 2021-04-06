- 1/3
- 2/3
- 3/3
– قال مصدران مطلعان إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك اختارت إتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي للعمل على طرح عام أولي لأنشطة الكيماويات المتخصصة.
وكلفت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، الأهلي كابيتال في وقت سابق من العام للعمل على الطرح العام الأولي الذي قالت مصادر إنه سيدر مئات الملايين من الدولارات.
وذكر أحد المصدرين ومصدر ثالث أن أنشطة الكيماويات المتخصصة تدر حوالي ملياري دولار مبيعات سنوية لسابك، التي تسيطر عليها شركة أرامكو السعودية العملاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سابك السعودية تختار إتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي لطرح أنشطة الكيماويات المتخصصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.