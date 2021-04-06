البنك الأهلي يطرح منتجا جديدا لتمويل عربات المأكولات

كشف البنك الأهلي المصري، عن منتجه الائتماني الجديد المتخصص في تمويل مشروعات عربات المأكولات المتحركة والثابتة، “ستريت فوود” الأول من نوعه في السوق المصرفية المصرية، في إطار خطته لتوفير برامج تمويلية متنوعة لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المنتج الائتماني الجديد تم الكشف عنه على هامش البنك ورعايته لمعرض CAFEX الذي يتناول منظومة صناعة الفندقة والضيافة، ويشارك بالمعرض مقدمو الخدمات وموردو المعدات والتجهيزات للفنادق والكافيهات والمطاعم.

وأكد أبو الفتوح، أن هذه الصناعة تعد العمود الفقري للقطاع السياحي ولمشروعات الأنشطة الترفيهية التي تساهم بنسبة لا يستهان بها في الناتج القومي المحلي كما تتميز بقدرتها على خلق فرص عمل سريعة للشباب واستيعاب أفكار وطموحات شريحة عريضة من رواد الاعمال مما يساهم بفاعلية في مكافحة البطالة ودعم المشروعات العاملة في منظومة القيمة لهذه الصناعة.

وأضاف أبو الفتوح، أن البنك ملتزم باستكمال مسيرته الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر طرح برامج ونماذج مبتكرة لخدمات مصرفية مالية وغير مالية داعمة لنموها المستدام وتيسير الاقتراض وتمويل الاستثمارات، لما لها من دور في سد احتياجات السوق المحلي، لتحقيق النمو وزيادة المعروض من المنتجات في السوق المحلية وتعميق التصنيع وتحديث سلاسل القيمة.

وفي سياق متصل أشار ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أنه ولأول مرة بالقطاع المصرفي يتم تصميم منتج ائتماني متخصص لتمويل مشروعات عربات المأكولات المتحركة والثابتة، ليصبح البنك الأهلي هو الراعي الأول لهذه المنظومة، حيث يشمل برنامج تمويل “ستريت فوود” تسهيلات ائتمانية لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروع مثل العربات والمعدات الخاصة بتجهيز المأكولات والمشروبات المختلفة سريعة التقديم والتي تلاقى طلب متزايد عليها من المستهلكين ورواد الأماكن الترفيهية ومجمعات التسوق والمصايف وأماكن تركز المباني الإدارية والأعمال.

وأضاف عافية أن دعم البنك لهذا البرنامج يمتد لأصحاب المشروعات الجديدة والقائمة في المجال بخدمات غير مالية مثل توفير المعلومات التي توجه المستثمر إلى كيفية إعداد دراسة الجدوى لمشروعه ومتطلبات النشاط من معايير وتراخيص وكذلك عمليات التشبيك مع موردي العربات والمعدات وأصحاب الخبرات للاستشارة.

وتابع أن هذا البرنامج سيساهم في دعم التصنيع المحلى لمعدات المطابخ لتقديم المأكولات والمشروبات، مضيفا ان البنك يولي اهتمام بالغ بتلك المصانع ودعمها بالخدمات التمويلية اللازمة لجنى ثمار التوسع في هذا النشاط، كما ستعمل على تعزيز سلاسل الإمداد لهذا النشاط عن طريق توفير قاعدة قوية لنظم المدفوعات الإلكترونية التي تضمن قدرة صاحب المشروع على توفير احتياجاته من المواد الخام في التوقيتات المنضبطة.

ومن جانبه أكد عمرو عبد اللطيف رئيس اللجنة المنظمة أن معرض كافكس-هوتيلير منصة متكاملة لكافه مستلزمات الكافيهات والمطاعم، وهو الوحيد في الشرق الاوسط وإفريقيا الذي يضم أجنحة لنماذج الغرف الفندقية المتكاملة ومستلزمات المنتجعات السياحية وكذلك الشقق الفندقية.

واضاف عبد اللطيف أنه تم تصميم خاصية جديدة ومبتكرة لأسلوب العرض تتواكب مع الظروف الراهنة لأزمة كورونا تهدف إلى الترويج للصناعة الوطنية في الأسواق العالمية ومضاعفة مبيعات المعرض بإتاحة المنتجات أمام أصحاب المشروعات والموردين والمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي وافريقيا والاتحاد الأوروبي عبر المنصات الرقمية في تجربة أقرب ما تكون للواقع وبالتالي المساهمة في تنمية الصادرات المصرية.