البورصة السعودية تواصل الصعود للجلسة الثالثة وتقترب من مستوى 10000 نقطة

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع وللجلسة الثالثة على التوالي، فيما يقترب المؤشر العام من مستوى عشرة آلاف نقطة بعدما سجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2014.

وارتفع المؤشر العام 24 نقطة ليغلق عند مستوى 9989 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 11.2 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 396.7 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 438 ألف صفقة.

وصعدت أسهم البنك الفرنسي بنحو 4.4 في المائة، ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ أغسطس الماضي، كذلك ارتفعت أسهم بنك الرياض وكهرباء السعودية بنسب 2.2 و3.2 في المائة.

في المقابل، تراجع أسهم مصرف الراجحي 2.2 في المائة حيث يستمر السهم في الهبوط وللجلسة الرابعة على التوالي، فيما أغلق سهم “أرامكو السعودية” على تراجع 0.4 في المائة.

فيما قفزت أسهم المتقدمة بأكثر من 4 في المائة لتسجل أعلى إغلاق لها منذ الإدراج، بعد إعلان الشركة عن نمو أرباحها للربع الأول 2021 إلى 171 مليون ريال، كذلك أعلنت شركة كيمانول تحولها للربحية في الربع الأول 2021 بعد تحقيقها أرباح بلغت 29.9 مليون ريال، حيث صعد سهم الشركة بأكثر من 3 في المائة خلال مطلع التعاملات.

إلى ذلك، ارتفعت أسهم 79 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم المواساة بمكاسب 7.6 في المائة لتسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج، تلاه كل من اللجين ونادك بمكاسب 6 و5.8 في المائة على الترتيب.

قابل ذلك تراجع أسهم 108 شركات، تصدرها وحدات الجزيرة ريت المتراجعة 3.6 في المائة، تلاه كل من أسهم أسلاك والصقر للتأمين بتراجعات بلغت 3.1 و2.7 في المائة على التوالي.