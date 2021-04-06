كونتكت للتمويل تطلق برنامجين لتحفيز العملاء وتحدث تطبيق هاتف المحمول

رنا ممدوح _ أعلنت شركة كونتكت للتمويل إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، عن طرحت تحديثاً جديداً للتطبيق الخاص بها على هواتف المحمول، يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المختلفة التي تقدمها الشركة.

وأفادت الشركة في بيان لها، أنها أطلقت عدة برامج لتحفيز العملاء لاستخدام منتجات الشركة المختلفة ومشاركتها مع عائلاتهم وأصدقائهم ومعارفهم.

وذكرت أن تلك التعديلات تأتي ضمن الإستراتيجية التسويقية المتكاملة واتجاه التحول الرقمي الذي تتبعه شركة كونتكت في تطوير علاماتها التجارية، وتوجهها الثابت نحو رضا العملاء وتسهيل حياتهم من خلال الخدمات المالية المختلفة التي تقدمها كونتكت في السوق المصرية.

وقالت إن “برنامج كونتكت للمكافات” هو أحد البرامج التي أطلقتها كونتكت للتمويل، ويعد الأول من نوعه في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر.

وأشارت إلى أنه يهدف إلى منح العملاء مزايا متعددة وغير محدودة عند شرائهم أو استخدامهم أي من منتجات كونتكت المختلفة.

ويمنح البرنامج نقاط للعملاء الذين يستخدمون منتجات كونتكت لاستبدالها بخصومات أو دفع المصاريف الادارية أو الأقساط لأحد منتجات كونتكت، أو الحصول على قسائم شراء يمكن استخدامها عند مجموعة متميزة من أرقى العلامات التجارية.

وأطلقت شركة كونتكت أيضاً برنامج “ترشيح العملاء” بهدف تحفيز العملاء الحاليين على مزايا الخدمات الاستثنائية المقدمة لهم من الشركة مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم ضمن باقة برامج تطبيق “كونتكت” للهواتف الذكية.

وقالت إن ذلك ضمن عمليات التحديث واعادة الهيكلة لمجموعة منتجات الشركة وخدماتها لتعزيز تواجدها ومكانتها الرائدة في القطاع المالي غير المصرفي.

وعلق سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة قائلاً: “نحرص دائماً على إثراء التنوع في منتجاتنا وخدماتنا لنقدّم أفضل تجربة ممكنة للعميل، وإطلاق تلك البرامج الجديدة ترشيح العملاء ومكافآت كونتكت المطروحة ضمن باقة برامج تطبيق “كونتكت” للهاتف المحمول، سوف يتيح لنا فرصة تحفيز أكبر عدد من عملاء كونتكت بصورة أكثر تطوراً، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الشركة التي تعطي الأولوية لتحقيق رضا العملاء، من خلال الابتكار والتطوير المستمر في تقديم أحدث الخدمات التمويلية”.

ومن جانبها، أعلنت ياسمينا فهمي، مدير عام التسويق والتحول الرقمي بمجموعة كونتكت المالية القابضة: “أن باقة برامج كونتكت للنقاط ترشيح العملاء وكونتكت مكافآت قد صممت خصيصاً لتوفر فرصة الحصول على النقاط للعملاء عبر مجموعة واسعة من المكافآت المتنوعة لقاء معاملاتهم مع المنتجات المقدمة من شركة كونتكت للتمويل”.

وأوضحت أن تطبيق “كونتكت” للهاتف المحمول يجمع كافة الخدمات التي نقدمها، مما يتيح للعميل فرصة الاستفادة القصوى من خدماتنا ذات القيمة المتميزة والوصول لها بكل سهولة ويسر عبر منصة واحدة.

وأَضافت ياسمينا: “جميع العملاء الذين يقومون بتنزيل التطبيق وإتمام عملية التسجيل لديهم الفرصة في الحصول على النقاط والمكافآت واستعمالها كخصومات وعروض من شركاء برامج النقاط والمكافآت، حيث انتقت شركة كونتكت لعملائها مجموعة مميزة ومتنوعة من أرقى العلامات التجارية في النظام الجديد، ونتطلع قدماً للإعلان عن المزيد من المزايا الإضافية والتعاون مع شركاء جدد لتمكين عملائنا من اغتنام نقاط البرامج المتميزة.”