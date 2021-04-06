مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع بصورة طفيفة نهاية التعاملات وEGX70 يقلص خسائره

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06%، متداولا عند مستوى 10263 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.16%، وأغلق عند مستوى 54.65 جنيه.

بينما هبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.71%، و 1.17% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 916.173 مليون جنيه على 188 شركة من خلال 36.381 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 28.094 مليون سهم بقيمة إجمالية 28.094 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 91 شركة مقابل ارتفاع 57 بينما لم تتغير أسعار 40.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 45.398 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 67.966 مليون جنيه مقابل 22.568 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 9.458 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي سجلت صافي بيع بقيمة 28.486 مليون جنيه مقابل 19.027 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 54.856 مليون جنيه، منها 37.503 مليون جنيه للأفراد، و 17.353 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 77.07% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 14.26% والعرب على 8.67% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 32.22% من تعاملات اليوم مقابل 67.77% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.86%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.25%، ثم سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 5.15%.

بينما تصدر سهم اميرالد للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.99%، تلاه سهم سبيد ميديكال بنسبة 8.91%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 8.86%.