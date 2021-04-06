كيه.بي.إم.جي تعتزم تحويل وحدتها في السعودية إلى شركة مساهمة مقفلة

– قالت كيه.بي.إم.جي اليوم الثلاثاء، إنها ستحول وحدتها في السعودية من “شركة مهنية” إلى شركة مساهمة مقفلة، مما يمكن شركة التدقيق والاستشارات من التوسع في أنحاء المملكة وفي السوق الإقليمية.

الخطوة التي وافقت عليها وزارة التجارة السعودية تستهدف أيضا خلص فرص توظيف للمواطنين السعوديين وإفساح المجال لتدفق جديد من المساهمة من جانب المستثمرين “من المهنيين في مجالات أخرى أو من غير المهنيين”.

أطلقت السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لجعل العيش والعمل في المملكة أكثر سهولة والتخلص من البيروقراطية التي كانت تردع الاستثمارات الدولية.

في غضون ذلك، دفع إنذار سعودي في منتصف فبراير البعض لإعادة النظر في إستراتيجياتهم، إذ سيتعين اعتبارا من 2024 على الشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية في ثاني أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط أن تكون لها مقرات في المملكة.

وقال عبد الله بن حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة كيه.بي.إم.جي للاستشارات المهنية في بيان “نحن سعداء كوننا أول شركة مهنية في السعودية تتحوّل من شركة تضامنية إلى شركة مساهمة…

“قرار التحول بالنسبة لنا يأتي منسجما مع إستراتيجيتنا في التوسع في المملكة والسماح بدخول شركاء ومساهمين جدد”.