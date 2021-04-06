بنك الإسكندرية: 63% نصيب المرأة من الحسابات المصرفية الجديدة المفتوحة خلال مارس

دوت الخليج – قال شريف لقمان، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية، إن المرأة استحوذت على النصيب الأكبر من عدد الحسابات الجديدة المفتوحة خلال شهر مارس المنقضي بنسبة 63%، مؤكدا أن تمكين المرأة أحد الأهداف الاستراتيجية التي يركز عليها البنك.

وأضاف لقمان، في بيان اليوم، أن البنك ركز خلال شهر المرأة على توفير مجموعة من التسهيلات بما يمنح السيدات فرصة للاستفادة من الخدمات والمنتجات ذات القيمة المضافة، مع التركيز على دمجهن في القطاع المالي.

وأشار لقمان إلى تعاون بنك الإسكندرية مع العديد من الشركاء لتوفير حلول مصرفية مبتكرة، لدمج المزيد من السيدات في المناطق الريفية، مع رفع مستوى الوعي المالي لديهن وتسهيل اندماجهم في قاعدة عملاء القطاع المصرفي.

وأوضح أن العروض تضمنت إعفاء العملاء من رسوم فتح الحساب وإلغاء الحد الأدنى لكل من ALEX Go الجاري وحسابات التوفير، وحساب توفير بلس، وحسابات التوفير YOUTH.

وأكدت ليلى حسني، رئيس قطاع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، حرص واهتمام البنك بتمكين المرأة، لافتة إلى أن برنامج “غالية” أحدث تأثيرا إيجابيا في حياة أكثر من 3500 سيدة، عن طريق تزويدها بالأدوات اللازمة لإنشاء مشروعاتها بشكل مستدام وتحسين مستوى معيشتها.

وبحسب البيان، يرتكز دعم بنك الإسكندرية للمرأة على خمسة أبعاد رئيسية وهم: الشمول المالي والتمويل المستدام، والتنمية الاقتصادية، والابتكار الاجتماعي والتعليم، والاستدامة البيئية، ومشاركة الموظفين.