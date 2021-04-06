رئيس الوزراء يطلع على خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج وتوريد 1000 عربة بضائع

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ للاضطلاع على خطة الهيئة لتنفيذ اتفاق تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع، والذي جرى توقيعه اليوم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ضمن خطة الدولة لتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ هذا الاتفاق وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يمثل خطوة هامة نحو توطين صناعة وسائل النقل في مصر.

وخلال اللقاء، عرض الفريق عبد المنعم التراس جانبا من جهود الهيئة العربية للتصنيع في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، من خلال توطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، وزيادة القدرات الفنية والإنتاجية، بما يقلل الفجوة الاستيرادية ويعمق المنتج المحلي.

كما عرض تصورا لدخول الهيئة في مجالات جديدة تخدم الصناعات المغذية، عبر شراكات مع جهات دولية رائدة في هذه المجالات، من منطلق رؤية تستهدف توطين تلك الصناعات، وربطها بفرص واعدة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا التصنيعية ونقلها للكوادر المصرية، مع التدريب ورفع القدرات والمهارات الفنية لدى المهندسين والفنيين المصريين.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمنتجات محلية وأيدٍ عاملة وطنية، مؤكدأً أن الدولة تدعم هذه الجهود والخطط.