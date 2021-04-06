سيتي سكيب مصر يبحث آفاق جديدة للاستثمار العقاري ومخططات التعافي من تداعيات كورونا

دوت الخليج – انطلقت أمس أعمال أول نسخة افتراضية من مؤتمر سيتي سكيب 2021 في مصر، والذي تنظمه إنفورما ماركتس، برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبمشاركة نخبة من الشركاء وممثلين رفيعي المستوى من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص؛ لمناقشة مجموعة واسعة من أبرز قضايا القطاع العقاري تحت شعار “إعادة ضبط الأمور، والتعافي، وعودة الانتعاش الاقتصادي: خطة للعقد المقبل”.

افتتحت الجلسات الافتراضية المنعقدة على مدى يومي 5 و 6 أبريل 2021 بكلمة كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب، والمهندس فتح الله فوزي رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري ورئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر، الذي شارك أهم مستجدات القطاع وملامح الانتعاش الاقتصادي في مصر لمرحلة ما بعد الوباء، كما تطرق إلى عوامل تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع.

وحملت الجلسة الافتتاحية عنوان “مستقبل الاقتصاد المصري: إلقاء الضوء على أسباب انفتاح مصر للأعمال”، بمشاركة المهندس فتح الله فوزي وأنطوان الخوري، العضو المنتدب لشركة تعمير، وكريم هلال، المدير الإقليمي لشركة كوليرز مصر. وتحدث المشاركون عن احتياجات وطموحات المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وناقشوا العوامل الرئيسية لتشكيل الاقتصاد العالمي مستقبلاً.

وقال أنطوان الخوري، العضو المنتدب لشركة تعمير: “نلاحظ مدى الجهد الكبير المبذول من القيادة المصرية لدعم الاستثمارات، فعند النظر لحجم الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري المدر للدخل والتي تساوي 762 مليار دولار عالميا، ومقارنتها بنظريتها المعتمدة في مصر وحدها بقيمة 450 مليون دولار، تتضح أهمية الترويج للاستثمار في القطاع العقاري المصري بصورة أفضل وأكبر، ما يسهم في وضع مصر على خارطة الاستثمار العقاري العالمية، واستقطاب مصادر تمويل عالمية للقطاع العقاري المصري والصناعات المصاحبة له بصورة أفضل.”

وفي إطار مشاركته بجلسة “التحديات والفرص: الانتقال إلى المدن الجديدة” أكد المهندس أحمد قدري الغيطاني، الرئيس التنفيذي لشركة إس إي كي للتطوير، الضوء مرونة اقتصاد مصر خلال جائحة كوفيد-19، وقال: “على عكس الاقتصادات الأخرى، شهدت مصر استقراراً اقتصادياً شاملًا على الرغم من الوباء، وبرزت توجهات جديدة طرحها المطورون العقاريون بالتماشي مع تحولات تفضيلات المستثمرين، حيث باتت الوحدات الجديدة متعددة الاستخدامات والتي تلبي متطلبات الحياة والعمل تشكّل الأولوية القصوى للعملاء”.

وفي معرض حديثه عن فعاليات المؤتمر الافتراضي، الذي يسبق إطلاق الفعالية المباشرة للمعرض والتي تحتفي بالنسخة العاشرة لسيتي سكيب مصر المزمع إقامتها في الفترة بين 22 و25 سبتمبر المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية، قال فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب في مصر: “تشكل النسخة الافتراضية من المؤتمر منصة فريدة تستقطب الاهتمام العالمي نحو مصر.

وأوضح أن المنصة الافتراضية للمؤتمر تجمع نحو 36 متحدثا من خبراء إقليميين ودوليين لمدة 6 ساعات على مدار يومين لمناقشة التحديات واستعراض أهم الفرص والحلول التي يوفرها السوق العقاري المصري والأطراف المعنية به. ونتطلع من خلال تنظيم المؤتمر إلى تمهيد الطريق لفعالية معرض سيتي سكيب المباشرة في سبتمبر المقبل.

وأضاف: “فرضت الأزمة الصحية على القطاعات في مختلف أنحاء العالم وضع تطلعات وخطط مستقبلية لتطوير أعمالهم خلال السنوات القادمة. ويأتي تنظيم المؤتمر الافتراضي بهدف استكشاف الفرص المقبلة وإيجاد أفضل السبل لمواجهة التحديات المحتملة”.

وتابع خليل أن النسخة الافتراضية انطلقت استجابةً للطلب الكبير والمتزايد لحضور جلسات المؤتمر، والذي يعكس الحاجة إلى الرؤى والمعارف للارتقاء بأداء القطاع.

وسيشهد اليوم الثاني للمؤتمر جلسات “تطوير الفنادق المصرية في عصر ما بعد كوفيد-19″ و”رصد لمسيرة التقدم في مصر: التغيير الجذري للبنية التحتية والدفع بمنظومة التنقل” و”عيش المستقبل: كيف ستبدو التجربة الحضرية في القرن الحادي والعشرين”.

وتتضمن فعاليات المؤتمر سلسلة سيتي سكيب انتلجنس والتي تديرها فرح منتصر، رئيس تحرير منصة إنفست جيت.

وسيقام معرض سيتي سكيب في مصر خلال سبتمبر المقبل، فيما تقام الدورة الحالية للمؤتمر برعاية شركة ريدي جروب في أزار كراعٍ رئيسي للمؤتمر، وكوليرز ومصر لإدارة الأصول العقارية كرعاة داعمين.