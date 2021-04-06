مال وأعمال

مجلس الوزراء السعودي يوافق على الترخيص بفتح فرع لبنك مصر في المملكة

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واس  – وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة.

كما وافق المجلس على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.

ووافق مجلس الوزراء السعودي أيضًا على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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