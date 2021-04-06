- 1/3
- 2/3
- 3/3
واس – وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة.
كما وافق المجلس على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.
ووافق مجلس الوزراء السعودي أيضًا على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء السعودي يوافق على الترخيص بفتح فرع لبنك مصر في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.