السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في قضية سد النهضة

واس – جدد مجلس الوزراء السعودي مساندة المملكة ودعمها لمصر والسودان في ملف سد النهضة.

وذكر المجلس، في بيان عقب اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تجدد مساندتها ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن؛ بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

كما شدد مجلس الوزراء السعودي الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما أكده خادم الحرمين الشريفين، خلال اتصاله الهاتفي بملك الأردن، من المساندة الكاملة لكل ما يتخذه وولي عهده، من قرارات وإجراءات لحفظ أمن الأردن واستقراره.