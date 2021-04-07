الذهب يصعد 1% مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

سي إن بي سي – قفزت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حوالي 1% إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1743.20 دولار للأونصة في نهاية جلسة التداول، مرتفعا 0.86%، بعد أن قفز في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 25 مارس عند 1745.15 دولار.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% لتبلغ عند التسوية 1743 دولارا للأوقية.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في حوالي أسبوعين أمام سلة من العملات المنافسة وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.96% إلى 25.13 دولار للأونصة، في حين زاد البلاديوم 0.4% إلى 2675.20 دولار للأونصة.

وقفز البلاتين 2.3% إلى 1236.90 دولار للأونصة.